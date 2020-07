Expos à Paris : 5 visites à faire en plein air cet été

Plus que jamais cet été, le public est encouragé à se protéger du virus, même en congés. Les expositions en plein air constituent un bon moyen de se cultiver hors des murs, et la capitale et ses alentours regorgent de lieux à visiter. Voici une sélection de balades à faire masqués à partir du 1er août.

«Etre libre - Ben» au domaine de Chamarande

© DR

Une typographie reconnaissable entre toutes et une oeuvre inclassable. Ben Vautier alias Ben, l'artiste connu pour ses aphorismes et ses performances, installe 400 de ses oeuvres dans le domaine de Chamarande (Essonne). Si une partie de l'exposition se situe dans le château, les magnifiques jardins du domaine accueillent les curieux pour une visite de plus de cinquante années de créations iconoclastes, provocatrices, mais dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Quoi de mieux que le ciel comme décor pour les oeuvres de l'artiste qui a compris dès les années 1950 que le monde et l'art forment un tout ? Ce qui ne gâche rien : la visite est gratuite.

«Etre libre - Ben», jusqu'au 11 octobre au domaine de Chamarande.

«Les extatiques» à la Défense et à la Seine musicale

Choi Jeong Hwa, «Breathing Flower». La Seine Musicale © Martin Argyroglo

Depuis trois saisons, l'art prend ses quartiers d'été avec «Les extatiques» dans la zone de La Défense. Pour la première fois cette année, les jardins de la Seine musicale accueillent eux aussi plusieurs oeuvres, créant un dialogue entre les deux lieux et jouant avec les différents environnements. Au total, 69 oeuvres constituent un joli parcours en plein air gratuit à visiter en famille. Parmi les créations exposées : des oeuvres de Jacques Villéglé, Fabrice Hyber ou Matteo Nasini, et bien entendu le bassin de Takis et le célèbre Pouce de César.

«Les extatiques» à La Défense et la Seine Musicale jusqu'au 4 octobre 2020.

«Hexagone» à la Gare de Lyon

© David Paquin _SNCF Gares & connexions

Pour cause de crise sanitaire, cette année, pas de Rencontres d'Arles mais une exposition de photographies signées Eric Bouvet et Yan Morvan à Paris, en gare de Lyon et à la gare TGV d'Avignon. De la campagne présidentielle de 2017 à la pandémie actuelle, les deux artistes se sont interrogés sur les grandes questions sociétales du moment, en parcourant la France pour rencontrer ses habitants. Placée en extérieur afin de permettre plus de distanciation sociale, l'exposition est visible notamment sur le parvis de la gare de Lyon et vaut le détour, même sans train à attraper. Une exposition gratuite organisée par SNCF Gares & connexions et Les Rencontres d'Arles.

«Hexagone», jusqu'au 1er septembre à la Gare de lyon et en gare TGV d'Avignon.

«Dessine-moi Notre-Dame» sur le parvis de Notre-Dame

© Diocèse de Paris

Alors que l'archevêque de Paris a reçu plus de 6000 dessins d'enfants âgés de 4 à 16 ans et représentant la cathédrale qui fut dévastée par un incendie en 2019, une exposition de 51 de ces oeuvres est installée sur les palissades du chantier de reconstruction de Notre-Dame. Au programme : une sélection de dessins très touchants venus du monde entier et exprimant la vive émotion face au drame de cet incendie, de nombreuses explications sur ce lieu chargé d'Histoire, et bien entendu une vue imprennable sur la cathédrale, toujours somptueuse malgré ses grues.

«Dessine-moi Notre-Dame» sur les palissades du chantier de rénovation et reconstruction de la cathédrale.

«Rodin en son jardin» dans les jardins du musée Rodin

© DR

L'un des plus romantiques jardins de Paris. Si l'on souhaite se délecter de la fraicheur de l'ombre de grands arbres, et s'offrir un doux moments de déambulation culturelle sans avoir à se confiner dans un musée, rien de mieux que les jardins du musée Rodin de Paris. A partir du 1er août, une exposition offre une plongée dans la collection de photographies anciennes du musée. En outre, on peut admirer quelques unes des magnifiques sculptures du maître.

«Rodin en son jardin» au Musée Rodin. A partir du 1er août.