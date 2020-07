Kaamelott : Alexandre Astier reprend l'adaptation de sa série culte en livres

Alexandre Astier n'est pas homme à s'arrêter en chemin. Le réalisateur et acteur principal de la série culte Kaamelott a repris la publication des scripts de la série.

A ce jour, trois tomes sont sortis il y a désormais dix ans, en grands formats (éd.Télémaque) et en poche (J'ai lu) et 70 000 exemplaires se sont vendus. Il aura fallu attendre ce 16 juillet pour reprendre ce «marathon éditorial». Pourquoi s'arrêter en route ? «Nous étions un peu tristes - et surpris, car ça ne ressemble pas au "bonhomme" de s'arrêter au milieu du gué - d'avoir interrompu la publication au livre III. Lorsqu'il nous a proposé il y a quelques mois de reprendre l'affaire, on a enfin compris que la saga Kaamelott, c'était du temps long et que les cycles s'y bouclaient finalement toujours, inexorablement», explique Stéphane Watelet, son éditeur chez Télémaque au site Acualitté.

Il faut dire que depuis dix ans, Alexandre Astier n'a pas chômé entre l'adaptation de «Asterix - le domaine des Dieux», la BD sortie fin juin chez Casterman et le long-métrage issu de l'univers de Kaamelott, qui devrait sortir en salles le 25 novembre 2020.

La parution du volume IV parait ce 16 juillet puis celle des deux derniers tomes dans la foulée de la sortie du film Kaamelott. Au total, avant la fin de l'automne, 6 volumes devraient contenir ainsi tout le script de la série, soit 460 épisodes et 2500 pages.