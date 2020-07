Le youtubeur Cyprien adapte sa BD «Roger et les humains» en web-série

Cyprien adapte sa bande-dessinée «Roger et ses humains» (Dupuis) en web-série animée disponible sur Youtube à partir du 22 juillet.

Après le succès des deux premiers tomes de la BD, Cyprien cumulait fin 2018-début 2019, plus de 6 millions de vue en seulement trois semaines grâce à la diffusion sur Youtube des trois épisodes pilotes de la web-série animée «Roger et ses humains».

De quoi donner le sourire au jeune département Dupuis Edition et Audiovisuel lancé par le célèbre éditeur qui accepte alors pour la première fois de lancer un projet 100 % digital et laisser le champ libre au célèbre youtubeur. Le but ? Tourner 40 épisodes de 2 minutes de «Roger et ses humains» à destination exclusive du web. C'est chose faite puisqu'à partir du 22 juillet, via la chaine Youtube dédiée «Roger et ses humains», le public va pouvoir se délecter de ces formats courts et humoristiques.

Une «writer-room» pour une écriture à l'ango-saxonne

Pour donner vie au robot Roger et Hugo, sorte de double dessiné du youtubeur, Cyprien réunit toute une fine équipe dans un atelier inspiré des «writers room» anglo-saxonnes, selon le communiqué de l'éditeur. Cyprien - qui est aussi la voix de Roger - travaille ainsi en groupe à l'écriture de la série avec le réalisateur, Alexandre Coste, et les deux co-auteurs - Antoine Schoumsky et Léopoldine Serre - . «En ayant produit 40 épisodes en 6 mois, on se rapproche presque de la manière de fabriquer des quotidiennes d'humour TV. On a essayé de transposer cette agilité en animation», explique Alexandre Coste.

Chaque court épisode raconte un gag autour de Hugo, jeune homme quelque peu loser, accro à la PS4 et à son canapé, qui, un beau jour découvre un robot - Roger - chez lui. Ce dernier, très intelligent, a plus d'un tour dans son sac... Fort de ses 13,8 millions d'abonnés, Cyprien risque bien de rencontrer encore une fois un grand et franc succès.