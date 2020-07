Disney+ : «La Belle et la Bête» en live-action disponible dès le 24 juillet

En cette période estivale, Disney+ étoffe son contenu d’offres de séries et de films. Petits et grands pourront (re)découvrir le remake du dessin animé «La Belle et la Bête», avec Emma Watson, dès le 24 juillet.

Cette adaptation en live-action de Bill Condon est sorti sur les écrans en 2017. Elle reprend l’histoire (avec quelques ajouts narratifs) racontée dans le dessin animé de Kirk Wise et Gary Trousdale dévoilé en 1992.

En France, dans le village de Villeneuve, à la fin du 18e siècle, la jeune et romantique Belle qui s’évade dans les livres, vit avec son père Maurice, inventeur et homme à part. Ce dernier se retrouve capturé dans le château de la Bête avoir s’être perdu dans la forêt. Sa fille décide de prendre sa place et se retrouve à son tour emprisonnée dans la demeure de cette créature monstrueuse, derrière laquelle se cache un beau Prince charmant amoureux secrètement de Belle.

Ce long-métrage qui compte au casting les acteurs Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline et Josh Gad, a été un énorme succès en salles, récoltant plus d’un milliard de dollars de recettes (876.000 euros).

Outre ce grand classique revisité qui débarquera sur Disney+ le 24 juillet, d’autres nouveautés sont à l’affiche de la plate-forme de streaming, à l’instar de la série «Marvel Agent Carter» et le film «Eddie the Eagle» (2016) réalisé par Dexter Fletcher.