Les 10 meilleures chansons de l'année 2020

L'année 2020 nous réserve sans aucun doute de nouvelles surprises musicales. Mais ce premier semestre marqué par la crise sanitaire a d'ores et déjà été riche en tubes et en compositions artistiques en tout genre. Voici la liste - subjective - des 10 morceaux qui ont marqué ces six derniers mois.

«Black Parade», de Beyoncé

Queen B. a dévoilé le morceau «Black Parade» qu’elle a co-écrit et coproduit le 19 juin, jour du Juneteenth qui commémore la fin effective de l'esclavage aux Etats-Unis. Les bénéfices sont reversés à des entrepreneurs noirs.

«Si bien du mal», d’Hervé

Pendant le confinement, il a assuré le show dans sa cuisine en faisant des crêpes en claquettes-chaussettes. «Si bien du mal» figure sur la playlist du premier album de l'artiste, «Hyper», paru le 19 juin. Avant de se lancer en solo, cette nouvelle pépite de la scène française faisait partie du groupe Postaal. Il a été révélé grâce à son EP, «Mélancolie F.C», sorti en 2019, avec le titre «Cœur poids plume».

«Hallucinate», de Dua Lipa

Après «Don't Start Now», «Physical» ou «Break my Heart» qui composent l'album «Future Nostalgia», la chanteuse britannique cartonne avec son nouveau morceau toujours aussi rythmé et entraînant. Et on adore le clip qui met en scène Dua Lipa dans une version animée.

«Murder Most Foul», de Bob Dylan

Lauréat du Prix Nobel de littérature en 2016, le chanteur américain a dévoilé ce morceau de dix-sept minutes, évoquant l’assassinat du président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Il fait partie de l’album «Rough & Rowdy Ways», sorti le 19 juin. Le premier depuis huit ans.

«Mais je t’aime», de Camille Lellouche et Grand Corps Malade

L’actrice, chanteuse et humoriste avait écrit le texte il y a quelques années. Le slameur a immédiatement été séduit. En résulte une douce mélodie émouvante et pleine d’amour portée par un clip sobre et épuré.

«Nos célébrations», d’Indochine

Enregistré en novembre et décembre 2019, entre Londres et Bruxelles, ce titre sera suivi par la sortie de deux albums qui regrouperont tous les singles du groupe de Nicola Sirkis depuis sa création en 1981. Le premier disque, baptisé «Singles Collection 2001-2021», sortira le 28 août. Quant au second, «Singles Collection 1981-2001», il sera dévoilé le 27 novembre.

«Rain On Me» de Lady Gaga, feat. Ariana Grande



Sur une chorégraphie parfaitement calibrée, les deux stars assurent le show et signent un morceau pop dance qui devrait compter parmi les tubes de l’été (et cela, même si les boîtes de nuit restent encore fermées). «Rain On Me» est extrait du sixième album de Lady Gaga, «Chromatica».

«La fièvre», de Julien Doré

C’est avec un héros qui porte un globe sur la tête que le chanteur de 38 ans revient nous parler d'urgence écologique. Après une longue absence, Julien Doré nous conte l’histoire de ce monde qui «a changé et s’est déplacé quelques vertèbres». Son nouvel album «Aimée» sortira le 4 septembre.

«Feel the beat», de The Black Eyed Peas feat. Maluma



Extrait de leur tout nouvel album «Translation», ce titre enregistré avec la star de la musique latino prouve que les Black Eyed Peas ont pris un nouveau virage cette année et voue un culte aux hits reggaeton.

«One more year», de Tame Impala

L’Australien Kevin Parker qui signe ses propositions artistiques sous le nom du groupe Tame Impala, est revenu en début d’année avec un quatrième album planant «The Slow Rush», incluant la composition pop électro quasi hypnotique «One more year».