Vacances : voici 5 livres audio à embarquer dans sa voiture pour contrer les longues heures de route

Cet été, plus qu'aucun autre, la plupart des vacanciers vont prendre la voiture pour leurs congés post-confinement. Les livres audio à glisser dans le lecteur CD ou à podcaster sur son portable constituent un bon moyen de pallier aux longues heures d'autoroute. Sélection.

tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois

En prison pour une raison inconnue, Paul Hansen purge sa peine à Montréal depuis deux ans. Six mètres carrés à partager avec Horton, un gros bonnet des Hells Angel. Protégé par son compagnon de chambrée, Paul a tout le temps de penser à sa vie et à ceux qui lui manquent. Auparavant concierge dans la résidence Excelsior, il se remémore cette vie à aider les plus malheureux avant que le gérant du lieu ne change et que les conflits n'éclatent. Paul repense également à la femme de sa vie, mais aussi simplement à son chien, son enfance et ses parents. Peu à peu, on comprend alors que cette vie que l'on pressentait heureuse a basculé subitement, et on assiste, impuissant, à la chute d'un homme.

Amoureux de littérature américaine, et notamment des livres de John Updike et de Jim Harrison, Jean-Paul Dubois installe son roman, Prix Goncourt 2019, au creux des grands espaces et livre un texte emprunt tout autant de mélancolie que d'humour. Un ton que l'acteur Jacques Gamblin qui lit les lignes de l'auteur d'«Une vie française» sait embrasser avec talent.

«Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon», Audible, 19,99€ ou gratuit avec l'offre d'essai d'abonnement

Dans la forêt, de Jean Hegland

Une épidémie... ça vous rappelle quelque chose ? Nell et Eva n’ont que dix-sept et dix-huit ans quand un curieux mal s’abat sur leur pays. Elles vivent à plusieurs kilomètres de la ville, au cœur de la forêt et bientôt, elles se trouveront orphelines. Dans ce livre devenu un véritable classique aux Etats-Unis, les échos de la fin du monde sont assez lointains. Les deux sœurs voient les villes désertées, les magasins vidés, l’électricité coupée, l’essence se tarir, les moyens de communication disparaître. En bref, le monde moderne n’est plus. Mais la forêt qui les entoure les préservent du fracas de ce monde qui bascule. Passés les premiers égarements où il leur faut enterrer les rêves d’avenir - la danse pour l’une, les études pour l’autre -, elle doivent apprendre à survivre. La nature est accueillante et pleine de ressources pour qui sait s’adapter… Lu par la comédienne Maia Baran, rompue à l'exercice depuis les marathon audio des quatre tomes de «Twilight» de Stephenie Meyer et des trois volumes de «1Q84» de Haruki Murakami.

Dans la forêt de Jean Hegland, Audiolib, 23,90€.

par les routes de sylvain Prudhomme

Sacha, écrivain venu s'installer dans une petite ville du Sud-Est, ne se doutait pas qu'il allait y retrouver «l'auto-stoppeur», un ancien ami marié à Marie, une traductrice qu'il délaisse souvent pour aller parcourir, pouce levé, au hasard les routes de France. Pendant ce temps, Sacha et Marie se rapprochent... Prix Fémina 2019 pour ce roman qui n'a rien d'un Vaudeville, Sylvain Prudhomme raconte plutôt la force du désir et de l'amitié. Le voyage constitue, lui, une sorte d'allégorie de la multitude des existences possibles. François Morel lit avec tout le talent qu'on lui connaît ce roman mélancolique et rend hommage avec grande sensibilité à la liberté.

«Par les routes», de Sylvain Prudhomme, Ecoutez lire, 21,90€.

le bal des folles de Victoria Mas

Chaque année, à la Salpetrière, se tient «Le bal des folles», un évènement que le Tout-Paris ne rate jamais. Le principe ? Danser avec des femmes déguisées pour l'occasion, en réalité des patientes du docteur Charcot qui aime à expérimenter la vie «normale» sur ces personnes marginales le temps d'une soirée. D'un côté, les idiotes et les épileptiques, d'un autre côté les «hystériques», les «folles» et les maniaques. Avant ce bal, Victoria Mas, couronné du Prix Renaudot des lycéens pour ce roman, suit le parcours de plusieurs de ces femmes et met en lumière la difficile condition féminine au XIXe siècle. Un roman lu par la comédienne Audrey Sourdive. Le roman est suivi d'un entretien avec l'auteure.

«Le bal des folles» de Victoria Mas, Audiolib, 20,90€.

Chez nous de Louise Candlish

Pas de risque de s'endormir au volant avec cette histoire à faire froid dans le dos. Imaginez qu'un beau jour, vous rentrez chez vous et à la place d'y retrouver mari et enfants, vous tombez sur un camion de déménagement, deux inconnus en train de poser leurs affaires dans votre foyer, votre famille évanouie dans la nature, tout comme vos meubles et affaires personnelles. C'est ce qui arrive ici à Fiona, une quadra anglaise séparée de Bram, qui pensait avoir opéré une «séparation intelligente» en optant pour le «nesting», une garde alternée très en vogue en Grande-Bretagne qui consiste à élever les enfants dans un même lieu, seul les parents changeant régulièrement de foyer.

Véritable best-seller outre-manche, «Chez nous» change des intrigues purement policières. Ce «domestic suspense» plonge, à la manière d'un bon épisode de Desperate Housewives, dans le quotidien cauchemardesque de cette femme dont la vie a basculé du jour au lendemain. Ce thriller est lu par troix voix : celles de Jean-Pierre Leblan, Sylvie Jacob et Vincent Ropion.

«Chez nous», de Louise Candlish, 21 € ou gratuit avec l'offre d'essai d'abonnement