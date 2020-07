Gad Elmaleh, Jonathan Lambert, Vérino... Les nouveaux one man de la rentrée 2020

Ils n'attendent que ça : retrouver le public et les planches. Alors que les humoristes reprendront du service en septembre, après plusieurs mois d'interruption forcée, la rentrée sera marquée, comme chaque année, par de nombreuses nouveautés.

Si pour l'heure nombre de salles de spectacle sont encore fermées, septembre aura donc une saveur particulière, donnant le «la» de la reprise de l'activité culturelle. Et les humoristes seront fidèles au poste, dévoilant leurs nouveaux univers. Parmi eux : Gad Elmaleh présentera à Paris son très attendu nouveau one man «D'ailleurs». La pétillante belge Virginie Hocq entraînera le public dans ses souvenirs. Monsieur Fraize célèbrera les 20 ans de son personnage avec un nouveau solo consacré cette fois à Madame Fraize. Vérino, Florent Peyre, Jonathan Lambert présenteront, eux aussi, leurs dernières créations. Jason Brokerss fera entrer le stand-up à la Scala Paris. Gaspard Proust s'offrira, de son côté, un ultime tour de piste avec son dernier spectacle.

Le retour de Gad Elmaleh avec un sixième one man

C’est assurément l’événement de cette rentrée humoristique. Cinq ans après «Sans tambour», Gad Elmaleh est de retour en France avec un nouveau et sixième one man très attendu : «D’ailleurs». Si ses premières dates ont été reportées en raison de l’épidémie de Coronavirus - cette nouvelle tournée devait en effet débuter le 28 avril dernier - l’humoriste sera bien à l’affiche de La Cigale comme prévu, du 29 septembre au 26 octobre 2020, et compte bien laisser derrière lui les polémiques.

Virginie Hocq dévoile son nouveau seul en scène

Six ans après son excellent solo «Sur le fil» dans lequel elle imaginait les vies qu’elle aurait pu avoir à travers une dizaine de personnages loufoques et touchants, Virginie Hocq est de retour avec «Virginie Hocq ou presque». Un nouveau spectacle que la comédienne Belge spontanée et délurée présentera à partir du 8 octobre au théâtre Tristan Bernard. Sur scène, elle entraînera cette fois les spectateurs dans ses souvenirs entre surprises et réflexions sur la vie, alors qu’elle doit vider l’appartement de son père.

Monsieur Fraize inaugure sa nouvelle création «Madame Fraize»

Marc Fraize, incontournable pour son inclassable personnage de Monsieur Fraize, doté d’un pantalon trop court remonté jusqu’au nombril et passé maître dans l’art de l’absurde et des silences savamment étudiés qu’il campe depuis 20 ans, dévoilera à partir du 28 octobre au théâtre du Rond-Point «Madame Fraize», son nouveau spectacle. Si c’est bien Monsieur Fraize que l’on retrouve sur scène, c’est en robe qu’il compte venir parler de de sa femme et à travers elle des femmes. Un nouveau seul en scène qui célèbre les 20 ans de métier de Marc Fraize, à nouveau mis en scène par Alain Degois alias Papy.

Jason Brokerss fait entrer le stand up à la Scala

Après avoir affiché complet à La Cigale, joué au musée de l’Homme, Jason Brokerss fait entrer le stand-up à la Scala Paris. Le co-auteur de Fary y reprendra «21eme seconde», un show mis en scène par Fary où il aborde son micro à la main, dans la droite ligne du stand up, le monde d’aujourd’hui et questionne les préjugés. Avec ce premier spectacle, il inaugurera la nouvelle salle de 220 places de la Scala Paris, deux ans après l'ouverture du théâtre.

Gaspard Proust, dernières représentations de son «Nouveau spectacle»

La rentrée sonnera l'heure des dernières représentations pour Gaspard Proust. L'humoriste donnera les ultimes dates parisiennes de son «Nouveau spectacle» reprogrammé à la Comédie des Champs Elysées à partir du 17 septembre pour un peu plus d'un mois. Un second one man créé en septembre 2016, deux ans après le succès de «Gaspard Proust Tapine». Un solo à l'humour toujours aussi féroce, campé par un artiste résolument politiquement incorrect à la plume vitriolée.

Verino est «Focus», son nouveau stand-up

Très actif sur la toile, Vérino revient à la rentrée avec un tout nouveau show. Son petit nom : «Focus». Un spectacle dévoilé à partir du 14 octobre à la nouvelle Eve dans lequel le stand upper 3.0 compte offrir un focus sur le monde pour en ressortir ce qu’il y a de plus drôle. En attendant, il propose chaque semaine une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube.

Florent Peyre dans la peau d'une vingtaine de personnages

Découvert par le grand public dans l’émission «On ne demande qu’à en rire», l’humoriste et comédien est de retour au one man après plusieurs rôles au cinéma ( Ducobu 3, Ma reum, Raid Dingue…). Il dévoilera ce nouveau seul en scène «Nature», dès le 1eroctobre au théâtre Trévise. Un spectacle mis en scène par le talentueux Eric Métayer, dans lequel, Florent Peyre campera une vingtaine de personnages et se glissera dans la peau des membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première.

Panayotis Pascot prolonge le plaisir

Après avoir dévoilé la saison dernière, son premier spectacle «Presque» au Point Virgule, Panayotis Pascot prolonge le plaisir à la rentrée au Grand Point Virgule. Le jeune homme révélé par ses chroniques dans l’émission Quotidien de Yann Barthès reprend son stand-up introspectif - mis lui aussi en scène par Fary - à partir du 6 septembre, avant de s’offrir trois dates exceptionnelles au Rond-point, du 14 au 16 novembre.

Ben en rodage à la rentrée

Après son récent two man show «Ensemble», monté début 2019 avec son comparse Arnaud Tsamère, Ben retrouve la scène en solo et rodera, en cette rentrée, son nouveau spectacle. Un show qu’il peaufinera donc chaque soir, programmé à la Nouvelle Seine, à partir du 18 septembre. L’occasion de découvrir le nouveau terrain de jeu l’artiste après «Ben, éco-responsable». Et cette fois, il compte aborder tout un tas de sujets - de la vie à la mort, de la mémoire de l’eau aux oublis provoqués par l’alcool ou encore de la langue française à la cuisine italienne - avec cet humour absurde qui fait sa griffe.

Le nouveau spectacle autobiographique de Jonathan Lambert

Jonathan Lambert reviendra lui aussi avec son humour piquant début novembre dans un nouveau spectacle : «Rodolphe». Un one man autobiographique pour l’humoriste de 46 ans, de son vrai nom Rodolphe Jonathan Lambert, qui a décidé de faire un point de mi-parcours comme il l’explique dans un communiqué «voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un produit en état de décomposition». Un show programmé à partir du 5 novembre à l’Européen.