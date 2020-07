«Madre», «The King of Staten Island», «Ip Man 4 : le dernier combat» : voici les 3 films à voir dès le 22 juillet

Le thriller franco-espagnol «Madre», la nouvelle comédie douce-amère «The King of Staten Island» de Judd Apatow, et le quatrième et dernier volet de «Ip Man»... Voici les trois longs-métrages à découvrir au cinéma dès ce mercredi 22 juillet.

«Madre», de Rodrigo Sorogoyen

Un jour, Elena reçoit un appel dont elle se souviendra toute sa vie, celui de son fils âgé de 6 ans, perdu sur une plage des Landes qui déclare ne plus retrouver son père. Des nouvelles de son enfant, elle n’en aura plus. Dix ans plus tard, cette mère anéantie a quitté l’Espagne pour travailler en tant que serveuse dans la ville où le garçonnet a disparu. Cette femme touchée en plein cœur tente désespérément d’effacer les stigmates du passé et de refaire sa vie. Quand elle rencontre le jeune Jean (Jules Poirier) qui ressemble à son fils, elle perd pied et se lance dans une relation quelque peu dérangeante.

Avec «Madre» adapté d’un court-métrage du même nom qui a obtenu plusieurs nominations dans différents festivals et aux Oscars, le réalisateur espagnol qui maîtrise avec grâce le plan-séquence, passe du thriller («Que Dios Nos Perdone», «El Reino») à un film plus intimiste où l’importance n’est pas dans l’enquête et les faits, mais plutôt dans le ressenti de ses protagonistes.

«The King of Staten Island», de Judd Apatow

L’auteur de «40 ans, toujours puceau» qui excelle dans la comédie américaine, signe son grand retour avec cette histoire fortement inspirée de la vie de son acteur principal, Pete Davidson, révélé dans «Saturday Night Live». A 24 ans, Scott ne s’est toujours pas remis de la mort de son père, pompier décédé tragiquement dans les attentats du 11-Septembre, alors qu’il n’avait que 7 ans.

Alors qu’il vit toujours chez sa mère tel un Tanguy, il envisage d’ouvrir un restaurant et salon de tatouage, tout en passant ses journées à fumer des joints avec ses copains. Mais cet anti-héros attachant que Judd Apatow affectionne tant et aime dépeindre, va devoir se prendre en main et passer le cap de l’adulescence.

«Ip Man 4 : le dernier combat», de Wilson Yip

Il s’agit là de la conclusion de la saga consacrée aux arts martiaux qui sort pour la première fois en France sur grand écran. Donnie Yen reprend son rôle de Ip Man, le maître chinois de Wing Chu, qui décide d’aller aux Etats-Unis à la demande de Bruce Lee pour tenter d’apaiser les tensions avec les locaux de Kung-Fu et son protégé.

«Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d'arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco», selon le scénario. Ce long-métrage qui a cartonné au box-office chinois en 2019, promet de belles scènes de combat et devrait ravir tous les amateurs du genre.