Le musical culte «Les producteurs» monté par Alexis Michalik décalé à janvier 2021

C’était l’un des événements de la rentrée théâtrale. L’adaptation par Alexis Michalik des «Producteurs», musical culte de Mel Brooks, est finalement reportée.

Très attendu, le spectacle devait être monté pour la première fois en France en septembre. Mais en raison de l’épidémie de Coronavirus qui a frappé l’Hexagone, provoquant de nombreux retards, le spectacle produit entre autres par Stage Entertainment sera finalement à l’affiche du théâtre de Paris à partir du 28 janvier 2021. La billetterie ouvrira dès le 31 août.

Alexis Michalik toujours à la manoeuvre

Le petit Prince du théâtre hexagonal Alexis Michalik, salué en juin dernier d’un nouveau Molière de la mise en scène pour sa dernière pièce « Une histoire d’amour », en assurera comme prévu la direction artistique. A 37 ans, il dirigera donc cette première adaptation en français du musical de Mel Brooks, lauréat de 12 Tony awards et resté à l’affiche plus de six ans Outre-Atlantique. Un spectacle adapté du film culte éponyme, sorti sur grand écran en 1968, et transposé à la scène en 2001 par Mel Brooks lui-même.

En attendant de découvrir ce récit déjanté à l’humour caustique – l’histoire de deux producteurs véreux, qui pour arnaquer les assurances, comptent monter la comédie musicale la plus nulle possible intitulée « Le printemps d’Hitler » et signée par un ancien nazi, afin de faire volontairement un flop - le public pourra toujours plonger dans l’univers d’Alexis Michalik. D’« Edmond », pièce aux cinq Molières qui dévoile les coulisses de la création de Cyrano de Bergerac, au « Porteur d’histoire» salué par deux Molières, en passant par sa dernière création « Une histoire d’Amour » ou encore « le Cercle des illusionnistes », toutes seront jouées à la rentrée.