Les talents du Jamel Comedy Club se délocalisent quatre jours à Cannes

Des as du stand-up en plein air. Cet été, les jardins de la Villa Rothschild à Cannes accueilleront pour quatre soirées, du 31 juillet au 3 août, cinq talents de la Troupe du Jamel Comedy club.

Depuis 2007, le Jamel Comedy Club a révélé les figures emblématiques du stand-up. Véritable vivier de talents, ayant lancé entre autres Fabrice Eboué, Blanche Gardin, Thomas Ngijol, et plus récemment Malik Bentalha ou encore Inès Reg, la famille continue de s’agrandir. Et cet été, les cinq meilleurs humoristes de la dernière saison de l’émission «Le Jamel Comedy club», diffusée sur Canal +, viendront dévoiler leurs univers dans les jardins de la villa cannoise.

Tous les soirs, à l'occasion de deux sessions, l'une à 19 h 30, l'autre à 22 h, ils investiront la scène extérieure pour décrypter le monde dans une atmosphère décontractée entre humour évidemment, food trucks et ambiance festive au coucher du soleil. Dans un cadre champêtre à l'esprit bohème chic, installés par petits groupes sur des nappes et coussins afin de respecter les mesures sanitaires, 400 spectateurs par séance pourront assister à ces représentations en plein air.

Cinq figures de l'humour et autant d'univers

Un rendez-vous qui réunira cinq humoristes aux personnalités et aux styles variés. L'occasion de découvrir Farid Chamekh et le regard sur la société d’un presque quadra passé par Sao Paolo, la fonction publique avant de jouer ses sketchs dans un hôpital psychiatrique.

De son côté, AZ, découvert sur les réseaux sociaux avec ses parodies vidéo de chanteurs, prendra le relais pour raconter, dans la pure tradition du stand-up, son parcours d’artiste, depuis un entretien d’embauche surréaliste pour un poste de préparateur de commandes aux soirées parisiennes.

Passé par le petit écran et l’émission «Clique» de Mouloud Achour, où il campe un présentateur météo déjanté, mais aussi le cinéma avec «La Vache» en 2016, Samuel Djian alias Bambi s’attaquera quant à lui aux sujets les plus sensibles avec humour.

Dans un autre registre, Paul Mirabel avec son allure dégingandée et sa touche unique, véritable ovni du stand-up, lauréat du grand prix du festival d’humour de Paris l’année dernière, viendra dévoiler la vie d’un jeune homme timide par nécessité.

Enfin Doully, trentenaire blonde aussi cash que drôle partagera son univers, sa vie et son rapport aux addictions dans un spectacle à son image.

Autant d'artistes à découvrir dans une ambiance estivale, les pieds dans l’herbe, le rire aux lèvres.

Du 31 juillet au 3 août, Villa Jamel Comedy club, Jardins de la villa Rothschild, Cannes. La billetterie est ouverte.