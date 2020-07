Keanu Reeves va sortir une BD

Acteur, musicien, producteur de films, et désormais auteur de bandes dessinées. Keanu Reeves s'est associé au romancier graphique à succès du New York Times, Matt Kindt, pour produire une série de bandes dessinées de 12 numéros, intitulée «BRZRKR».

Illustrée par Alessandro Vitti et distribué via Boom! Studios, qui publie également «Power Rangers» et «Bill and Ted», la bande dessinée porte sur l'histoire d'un demi-dieu violent âgé de 80.000 ans, qui a parcouru la Terre à la recherche de réponses sur son existence.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS — BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020

«Après avoir erré dans le monde pendant des siècles, Berzerker a peut-être enfin trouvé un refuge - travailler pour le gouvernement américain afin de mener des combats trop violents et trop dangereux pour qui que ce soit», indique le synopsis.

«Un rêve devenu réalité»

«J'adore les bandes dessinées depuis que je suis jeune et elles ont eu une influence significative sur moi sur le plan artistique», a déclaré Keanu Reeves dans un communiqué.

La star de 55 ans a décrit l'opportunité de travailler avec l'équipe de Matt Kindt, Vitti, le coloriste Bill Crabtree et le lettreur Clem Robins comme un «rêve devenu réalité».

Dans une interview accordée à USA Today, l'acteur a révélé qu'à une époque, il rêvait de jouer Wolverine et maintenant il «adorerait jouer Berzerker». «C'est une histoire vraiment amusante, donc si ce n'est pas moi, a-t-il ajouté, j'espère que quelqu'un pourra le jouer.»

Matt Kindt, qui a travaillé sur un certain nombre de titres majeurs, dont «Spider-Man» et «Justice League of America», a déclaré dans un communiqué que «BRZRKR» était un «cocktail puissant de toutes les choses que nous aimons : l'histoire d'un guerrier immortel, mêlée d'histoire, de conspirations, de spiritualité, de folles actions et de violence - tout cela dans un but intense et finalement une découverte déchirante.» Le premier opus de «BRZRKR» est prévu le 7 octobre.