Disney+ : deux extraits de la série-documentaire Marvel's 616 dévoilés

En attendant sa diffusion cet automne, Disney+ a mis en ligne deux extraits de la série documentaire Marvel’s 616 qui sera déclinée en plusieurs épisodes. Ces derniers reviendront sur l’histoire et les personnages de la franchise.

Grâce à l’intervention d’auteurs et d’acteurs, entre autres, ce programme retracera quatre-vingts ans d’aventures et s’attardera sur les personnages, plus ou moins populaires, qui composent l’univers Marvel.

Le premier extrait dévoilé par la plate-forme de streaming provient de l’épisode 2, baptisé «Higher, Further, Faster» et réalisé par Gillian Jacobs, qui revient sur «l'histoire des pionnières de Marvel Comics, qui ont trouvé le moyen d'aborder la diversité». On peut découvrir le témoignage de la scénariste G. Willow Wilson, cocréatrice de Kamala Khan/Ms. Marvel, la super-héroïne d’origine musulmane.

Issu de l’épisode 4 «Lost and Found» de Paul Scheer, le deuxième extrait se concentre sur les personnages «effacés» de Marvel, comme Doctor Druid, qui n’ont pas obtenu la même popularité que Black Panther, par exemple.