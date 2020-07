Le 5e édition du grand festival contre le racisme reportée à septembre

Il devait se tenir fin mars dernier, comme tous les ans, mais en raison de l’épidémie de coronavirus il avait dû être reporté. C’est finalement du 16 au 20 septembre que le Grand festival contre le racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT, sera programmé au Musée de l’histoire et de l’immigration.

Pendant cinq jours comédiens, danseurs, auteur, musiciens seront réunis pour lutter contre toutes les discriminations en célébrant la diversité et l’engagement artistique. Une cinquième édition qui fera à nouveau la part belle au débat et au travail des artistes, à travers des rendez-vous variés, tous gratuits, mêlant spectacle de danse (W.A.M, we are Monchichi), pièces (Désobéir et Dans la peau d’Hermione), DJ set avec la DJ et beatmakeuse Marina Wilson alias DJ Sheetah ou encore une rencontre littéraire avec Cloé Korman, auteure de « Tu ressembles à une juive » (ed. du Seuil).

Une 5eédition inaugurée dès le 16 septembre avec la soirée «Racisme/ antisémitisme : interdit d’en rire ?» afin de remonter le fil de l’histoire de l’humour en France et se poser la question : Peut-on rire de tout ?. Un débat animé par des chercheurs et historiens avec également la présence d’Alain Degois alias Papy, qui a notamment révélé de nombreuses pépites à l’instar de Jamel Debbouze.

Les humoristes Oda & Dako, les illustrateurs Blachette et Rakidd et l’artiste vidéaste Irvin Anneix seront également réunis autour du journaliste Raphäl Yem pour une soirée de rencontre et performance. Une édition qui se terminera par un grand bal de clôture au son de l’afro house orchestré par le collectif Melange. Autant de rendez-vous qui permettront de réfléchir, s’informer, s’engager et célébrer la diversité.