DJ Snake : son concert parisien diffusé au cinéma

Il s’était produit à guichets fermés, devant plus de 40.000 personnes, le 22 février dernier à Paris La Défense Arena. Le concert exceptionnel de DJ Snake sera diffusé au cinéma lors d’une séance unique le 27 août, à 21h.

Plus de 200 salles de France, Suisse et Belgique vont programmer cet événement, lequel sera également proposé dans d’autres pays uniquement si les conditions sanitaires le permettent.

Le concert au cinéma. pic.twitter.com/MwwosMkzvn — DJ SNAKE (@djsnake) June 29, 2020

Cette séance sera l’occasion de (re)découvrir et de danser - certes dans son fauteuil - sur les tubes «Turn Down For What», «Lean On» (feat Major Lazer) ou encore «Let me love you» (feat Justin Bieber). L’artiste qui a également collaboré avec Lady Gaga, est devenu, en jouant dans l'enceinte parisienne, le premier artiste électro à se produire dans une salle d’une telle capacité. Il est même allé jusqu'à se mettre derrière les platines dans une reproduction XXL de l'Arc de Triomphe.

Des moments immortalisés par une vingtaine de caméras pour un résultat en 4K. Il est vivement recommandé de réserver ses places sur le site de DJ Snake qui répertorie toutes les salles partenaires.