Théâtre : 11 représentations gratuites en extérieur à Paris, avec des casques audio

Exception faite de quelques salles, la grande majorité des théâtres parisiens n’ont pas rouvert. Afin de remédier à cette situation exceptionnelle et faire vivre l’art vivant malgré tout, Anne Alvaro et Audrey Bonnet interprèteront, cet été, pour quelques dates en extérieur « La Solitude des champs de coton », de Bernard-Marie Koltès devant des spectateurs munis de casques audio.

Dès demain, samedi 25 juillet, et jusqu’au 4 septembre, plusieurs lieux de la capitale se feront le théâtre de ces onze représentations. A commencer par le parvis de l’Institut du monde Arabe, qui accueillera ainsi les deux comédiennes et les spectateurs venus assister à cette expérience théâtrale mettant en scène un dealer, campé par l’artiste Anne Alvaro, lauréate de deux César dans un second rôle pour « Le goût des autres » et « Le bruit des glaçons », et un client, interprété par Audrey Bonnet.

Une pièce présentée en 2016 au théâtre des Bouffes du Nord que pourront suivre les spectateurs, debout, assis ou en déambulant autour des comédiennes, un casque sur la tête. Deux cents casques seront disponibles pour chaque représentation.

Un spectacle ambulant dans Paris

Après le parvis de l’Institut du monde Arabe, plusieurs autres espaces parisiens serviront de décor à cette performance artistique mise en scène par Roland Auzet : le Ponton Milan quai d’Austerlitz (les 29 et 30 juillet), le Stade Didot, à proximité du Théâtre 14, (les 31 juillet et 1eraoût), l’Esplanade de la BNF (le 2 septembre) ainsi qu’un lieu surprise (les 3 et 4 septembre).

Toutes les représentations seront gratuites. Il sera toutefois nécessaire de réserver sur le site de la compagnie Act-Opus.