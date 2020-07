Kanye West dévoile la couverture de son nouvel album Donda

En pleine polémique sur son couple, la star américaine Kanye West a dévoilé la couverture de son prochain album Donda : With Child sur les réseaux sociaux.

On y distingue trois silhouettes avec en arrière fond ce qui s’apparente à une éclipse, le tout dans un feu d’artifice de couleurs psychédéliques.

Initialement, Yeezy devait sortir son album le 24 juillet dernier. Mais à l’heure qu’il est, ses fans n’ont aucune nouvelle sur une date officielle, pas plus que d’explications sur son retard.

Cet épisode intervient dans un climat tendu pour la star américaine. En effet, d’après sa femme Kim Kardashian, il traverserait une crise de bipolarité. Le couple s’est écharpé récemment sur les réseaux sociaux, évoquant une nouvelle fois un divorce.

Par ailleurs un autre fait peut expliquer le report de Donda : With Child. La semaine dernière, la chanteuse Taylor Swift a annoncé à la surprise générale la sortie de son 8e album, Folklore. Il est possible que Kanye West ait décidé de décaler la sortie de son album pour ne pas se retrouver en seconde position dans les charts.

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq





Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 24, 2020