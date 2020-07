lisezenvacances : cet été, une librairie éphémère sur les routes de France pour promouvoir la lecture

Cet été, une librairie éphémère installée dans une caravane sillonne les routes de France afin de promouvoir la lecture. Cette initiative du groupe Editis s'arrête ainsi dans sept stations balnéaires entre le 29 juillet et le 13 août.

En cet été 2020 un peu spécial, pas de voyage au bout du monde ni de fiestas endiablées mais l'occasion de redécouvrir les plaisirs simples comme la lecture sur une serviette de plage ou dans un hamac.

Plusieurs maisons du groupe Editis (10/18, Pocket Jeunesse, Kurokawa, Gründ, Slalom, Poulpe Fictions, Les Livres du Dragon d'Or, Hemma, Langue au chat, 404 éditions) ont accepté de participer à une opération plutôt originale : dans chacune des sept villes traversées de la Provence à la Bretagne, un libraire local prend place à bord d'un véritable airstream digne des road trip à l'américaine pour vendre une large sélection de livres de poche, livres jeunesse et mangas au public de passage.

Une manière de soutenir le métier de libraire

Fortement impacté pendant le confinement, le métier de libraire a besoin d'un soutien d'autant plus grand qu'il était déjà fragilisé par les géants du Net comme Amazon avant même la crise sanitaire liée au Covid-19. Si Editis promeut ses ouvrages grâce à cette joyeuse caravane à l'effigie de quelques uns de ses héros les plus célèbres, le groupe souhaite néanmoins envoyer un joli message de soutien aux libraires locaux et donner envie de tourner à nouveau les pages grâce aux conseils toujours avisés de ces passionnés de lectures que sont les libraires indépendants.

Afin d'attirer le plus grand public, des goodies y sont distribués et un photobooth a été installé à bord afin de partager ce moment sur les réseaux sociaux avec le hashtag #lisezenvacances.

A vos agendas : la caravane s'arrête le 29 et 30 juillet à Aix-en-Provence, le 31 juillet et le 1er août à Marseille, le 2 et 3 août à Carry-le-Rouet, le 4 et 5 août à Cagnes-sur-Mer, le 8 et 9 août à Morlaix, le 11 août à Ploemeur et le 12 et 13 août à Quiberon.