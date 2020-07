Pourquoi la série Watchmen d’HBO est-elle plébiscitée aux Emmy Awards ?

En pleine polémique autour du racisme systémique aux Etats-Unis et des brutalités policières, la série Watchmen, qui explore avec force ces thèmes, devrait largement faire parler d'elle lors des prochains Emmy Awards.

La série produite par HBO devrait rafler plusieurs récompenses et peut être établir un nouveau record puisque celle-ci arrive en tête avec 26 nominations. La cérémonie, qui devrait se dérouler virtuellement cette année en raison de la pandémie, se tiendra le 20 septembre prochain.

Reste que le Watchmen d'HBO est tristement ancré dans une actualité qui a, une fois de plus, rattrapé la fiction. Diffusés entre les 20 octobre et 15 décembre 2019, les neuf épisodes de cette mini-série nous plongent dans un monde crépusculaire où les super-héros sont parmi nous. Une dystopie qui nous envoie au cœur d'Etats-Unis qui auraient gagné la guerre du Vietnam et surclassé la Russie au passage de la Guerre Froide. Toutefois, l'histoire de cette Amérique là n'est pas glorieuse et la mini-série explore son passé raciste encore très présent dans notre temporalité.

Le premier épisode nous plonge ainsi dans les émeutes raciales de Tulsa (1921), où plusieurs dizaines de familles afro-américaines ont été massacrées. Un événement historique connu aux Etats-Unis qui trouve ici une nouvelle tournure, puisqu'elle marquera la naissance de justiciers vengeurs qui passeront outre les lois et une police gangrénée par le racisme.

Brillamment écrite par Damon Lindelof (The Leftovers, Lost) et Branden Jacobs-Jenkins, la série est également portée par l'actrice noire Regina King, nominée dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique.

Every single writer, director, cast, and crew member dug deep and gave everything because we believed in Dave Gibbons & Alan Moore's story that was reimagined by Damon Lindelof. Thank you @TelevisionAcad for recognizing one of the most timely & important projects of our careers https://t.co/CEmwsGU3Un

— Regina King (@ReginaKing) July 28, 2020