Vacances d‘été : 5 sites méconnus du patrimoine français à découvrir

Lors de ces vacances d'été 2020 marquées par la pandémie, une large majorité de français sont partis ou ont prévu de partir en France.

Selon une étude réalisée fin mai par Opinion Way pour Sofinco, 44 % des français partent en vacances et parmi eux, 71% souhaitent rester en France. L'occasion pour eux de redécouvrir le patrimoine hexagonal.

Nous avons sélectionné cinq pépites méconnues du grand public à visiter cet été si vous passez non loin de ces lieux chargés d'Histoire.

Drôme : Le palais idéal du facteur cheval à Hauterives

Il aura fallu trente-trois ans à Ferdinand Cheval (de 1872 à 1912) , dit «le facteur Cheval», pour collecter de pierres et ériger son palais idéal inspiré des palais orientaux. Ce palais unique au monde a été classé Monument historique en 1969, au titre de l'art naïf, par André Malraux, alors ministre de la Culture. En plus de son caractère insolite, le lieu accueille jusqu'au 6 septembre 2020 l'exposition «Agnès Varda. Correspondances», la cinéaste ayant manifesté tout au long de sa vie son attachement à ce palais idéal et à l'exercice de la correspondance.

Yonne : Château d'Ancy-le-Franc

Chef d'oeuvre de Serlio, architecte italien de François Premier, le palais Renaissance d'Ancy-le-Franc ne se contente pas d'être un vaste quadrilatère bâti autour d'une très belle cour et empli de peintures murales remarquables des XVIe et XVIIe siècles que plusieurs rois de France (Henri IV, Louis XIV, Louis XIII...) choisirent pour faire une halte, il est également bâti au coeur d'un parc conçu pour le beau-frère de Diane de Poitiers que les amateurs de tranquilité et de douceur ne pourront qu'apprécier.

Meurthe et moselle : château de Lunéville

Tout simplement surnommé le «Versailles lorrain», le château de Lunéville fut construit entre 1703 et 1723 par Germain Boffrand pour le duc Léopold Ier de Lorraine. En 1737, le roi de Pologne Stanislas Leszczynski, dernier duc de Lorraine, en fait sa résidence et embellit le parc. Un terrible incendie en 2003 obligèrent à entreprendre de vastes travaux de restauration et le musée qui a reconstitué ses collections propose chaque été plusieurs expositions. Cet été, une exposition photographique sur la «Corée du Sud» saura faire voyager le public et un spectacle son et lumières est programmé tous les soirs du 5 au 30 août.

Gironde : le phare du cap Ferret

On y vient pour la douceur du «Bassin», ses parcs à huitres et ses jolies maisons. On oublie souvent l'histoire du phare du Cap Ferret qui, après avoir été mis en service en 1840 pour signaler aux bateaux l'entrée du très dangereux Bassin d'Arcachon, est devenu pendant l'Occupation une tour de guet de l'armée allemande pour renforcer le mur de l'Atlantique. Un musée très moderne revient sur l'Histoire chargée de ce monument dynamité en 1944 puis reconstruit en 1947. Clou du spectacle : gravir les 258 marches du célèbre phare rouge. Un bon moyen de s'offrir une vue imprenable sur l'île aux oiseaux et la célèbre dune du Pilat.

Maine et Loire : l'abbaye de Fontevraud

Histoire singulière que celle de l'abbaye royale de Fontevraud. Communauté fondée au début du XIIe siècle par Robert d'Arbrissel, l'abbaye devient le le chef d'un ordre important bénéficiant de la protection des Plantagenêts puis de celle des rois de France jusqu'à la Révolution. En 1804, changement de décor : elle est transformée par Napoléon en pénitencier (jusqu'en 1963), l'un des plus durs de France. Au cour de la visite des ces bâtiments uniques conservant des gisants de Richard Coeur de Lion, Henri II ou encore Aliénor d'Aquitaine, cette abbaye saura éblouir par son cloître et ses cuisines exceptionnelles. En plus de son musée très complet sur l'Histoire de l'abbaye et ses bâtiments, le lieu propose désormais des expositions, des résidences d'artistes et des concerts faisant habilement dialoguer les arts et le patrimoine.

Le «Guide du patrimoine en France» (19,90 €, éd. du patrimoine) liste plus de 2500 monuments et sites, classés par région. Véritable bible du patrimoine, il s'avère très pratique pour des vacances culturelles en France.

