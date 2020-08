Le Grand Rex : faute de spectateurs, le cinéma ferme près d'un mois

Faute de fréquentation suffisante pour assurer son fonctionnement au quotidien, Le Grand Rex ferme ses portes pour près d'un mois dès ce lundi 3 août. Un cinéma parisien mythique qui subit l'impact durable de la crise sanitaire sur le secteur.

Si les salles de ce cinéma, ouvertes depuis 1932 et dont la façade est classée aux monuments historiques, avaient affiché complet à plusieurs reprises depuis sa réouverture le 22 juin dernier, les propriétaires dressent un bilan peu encourgeant pour la profession cet été.

L'absence de blockbusters hollywoodiens, véritables locomotives pour un tel lieu, et le report de nombreux films comme le très attendu Tenet de Christopher Nolan, ne permettent pas de maintenir l'activité du site. «Sur une semaine ordinaire on a 14-15 films qui sortent, là il n'y a presque rien», a rapporté Erwan Escoubet, directeur des relations institutionnelles et réglementaires de la Fédération nationale du cinéma français sur Franceinfo. Alors la plupart des exploitants se replient vers la projection d'anciens films et ressortent «les vieilles bobines». Mais cela ne suffit pas à attirer le public qui attend des nouveautés.

L'absence des Parisiens partis en congés

Outre l'absence de sorties majeures dans les salles obscures, Le Grand Rex précise également que «le mois d'août étant le mois le plus calme pour notre métier, puisque la majorité des Parisiens partent en vacances, la fréquentation ne fait que baisser». Des conditions qui ne permettent donc pas au cinéma d'être rentable. «Nous espérons rouvrir le 26 août avec le marathon Harry Potter», avance Alexandre Hellman, patron du Grand Rex dans un entretien avec le site BoxOfficePro.