Tom Hanks pressenti pour jouer dans le prochain Disney

Tom Hanks pourrait incarner le rôle du sculpteur Geppetto dans la prochaine superproduction de Disney.

L'acteur de 64 ans serait en pourparlers avec la firme américaine pour incarner le personnage emblématique de «Pinocchio».

Selon le média Deadline, Tom Hanks aurait lui-même contacté le réalisateur du film, Robert Zemeckis pour lui faire part de son adoration pour le script, qui serait un remake en prises de vues réelles.

Les deux hommes ont déjà collaboré à plusieurs reprises, non sans succès : sur le long-métrage «Forrest Gump» en 1994 (Oscars du Meilleur Réalisateur et Acteur), ou encore dans «Seul au monde» en 2000 ou «Le Pôle express» en 2004.

Déjà pressenti pour le rôle en 2018

Ce n'est pas la première fois que Tom Hanks est pressenti pour le rôle. En 2018, il avait été approché alors que le projet était chapeauté par Paul King à l'époque, avant que cela ne tombe à l'eau.

Actuellement en Australie pour tourner un biopic sur Elvis Presley, l'agenda de Tom Hanks risque toutefois d'être décalé puisque la production a suspendu le tournage lorsque l'acteur et son épouse avaient été touchés par le Covid-19.

Avec «La Petite Sirène» et «Robin des bois» dans les tuyaux, Mulan qui sortira uniquement sur Disney+ à cause du coronavirus, et les récentes sorties d'«Aladdin» et du «Roi lion», Disney mise toujours sur les réadaptations de ses classiques. Avec Tom Hanks dans un de ses castings, le succès serait garanti.