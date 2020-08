Festival de Deauville 2020 : voici les moments forts de la 46e édition

Deauville accueillera son traditionnel festival du cinéma américain du 4 au 13 septembre. Crise sanitaire oblige, les stars hollywoodiennes ne fouleront pas le tapis rouge, mais interviendront à distance via des écrans. Cette 46e édition promet néanmoins de belles surprises et une riche programmation.

La présidente Vanessa Paradis sur les planches

Succédant à Catherine Deneuve, Vanessa Paradis assurera le rôle de présidente du jury, lequel remettra le Grand Prix et le Prix du jury lors de la cérémonie du palmarès le 12 septembre. L’actrice et chanteuse sera accompagnée des réalisateurs et scénaristes Yann Gonzalez, Mounia Meddour et Bruno Podalydès, du rappeur Oxmo Puccino, de la productrice Sylvie Pialat, des comédiens Zita Hanrot et Vincent Lacoste, ainsi que de l’auteure et rabbin Delphine Horvilleur.

Vanessa Paradis sera présidente du jury du Festival du cinéma américain de Deauville 2020. Découvrez les membres de son jury : https://t.co/MYWkueVLKa — Festival Deauville (@DeauvilleUS) August 18, 2020

le programme jeunesse d’Annecy à Deauville

«Calamity» de Rémi Chayé, «Lupin III» de Takashi Yamazaki et «Petit vampire» de Joann Sfar seront les trois films qui composeront la sélection jeunesse proposée sur grand écran. Ces trois œuvres ont été présentées dans le cadre du festival international du film d’animation d’Annecy qui a vu son édition physique annulée à cause de l’épidémie de coronavirus. L’événement normand souhaite donc soutenir ce festival ainsi que celui de Cannes en programmant quelques-uns de leurs films pendant les dix jours.

Sean Durkin rejoint la compétition

Parmi les quinze longs-métrages en compétition figure «The Nest» de Sean Durkin, avec Jude Law et Carrie Coon, qui revient sur les déboires amoureux d’un couple américain exilé dans un manoir en Angleterre. Le tout sur fond de crise financière. Cette œuvre signe le grand retour du réalisateur américain qui a ravi la critique avec son premier film «Martha Marcy May Marlene» sorti en 2011.

Le prix du festival décerné à Barbet Schroeder

Chaque année, le festival du cinéma américain de Deauville récompense un cinéaste qui «a franchi l’Atlantique pour réaliser un film aux Etats-Unis, matérialisant ainsi un pont franco-américain issu d’une longue tradition artistique». Après Jacques Audiard («Les Frères Sisters») et Olivier Assayas («Cuban Network»), Barbet Schroeder se verra remettre le Prix du Festival de Deauville célébrant l’ensemble de son œuvre. La venue du réalisateur et acteur suisse fera l’objet d’une masterclass animée par le journaliste et critique cinéma Philippe Rouyer.

«Comment je suis devenu super-héros» en clôture

Alors que le film «Minari» de Lee Isaac Chung, qui a été présenté en avant-première lors de l’édition 2020 du festival du film de Sundance, ouvrira les festivités, «Comment je suis devenu super-héros» de Douglas Attal sera quant à lui programmé en clôture. «C’est un film français en hommage aux héros marvelliens mais aussi au cinéma américain dans sa veine fantastique», rappelle les organisateurs du festival. L’équipe du film, dont les acteurs Pio Marmaï, Leïla Bekhti, Benoît Poelvoorde er Swann Arlaud, sera présente.

Retrouvez toute l'actualité du cinéma ICI