Kanye West veut créer Jesus Tok, la version chrétienne de TikTok

Kanye West n'est jamais à court d'idées. Le rappeur a publié un message sur Twitter pour partager son enthousiasme après avoir essayé TikTok, dont il souhaite désormais créer une version chrétienne.

«Une vision est venue à moi... Jesus Tok», a-t-il écrit dans un message publié lundi soir. Avant d'expliquer : «J'étais en train de regarder TikTok avec ma fille et en tant que père chrétien j'étais perturbé par nombre de contenus mais j'ai totalement adoré la technologie.»

A VISION JUST CAME TO ME... JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY

— ye (@kanyewest) August 17, 2020