«Enragé», «Belle-fille», «Akira» : voici les 3 films à voir ce mercredi 19 août

Le film d’action «Enragé» avec Russell Crowe, la comédie burlesque «Belle-fille» et la ressortie en 4K du chef-d’œuvre «Akira»… Voici les trois longs-métrages à découvrir au cinéma à partir de ce mercredi 19 août.

«Enragé», de Derrick Borte

Dans ce thriller haletant aux scènes parfois violentes, Russell Crowe ne semble plus avoir toute sa tête. L’acteur de «Gladiator» incarne en effet un homme fou et enragé au volant de son pick-up après qu’une jeune femme et mère de famille l’a klaxonné et a refusé de lui présenter des excuses. Perdant totalement la raison, il décide de la traquer pendant toute une journée, n’hésitant pas à commettre l’irréparable. Un film d’action qui promet de belles cascades et des moments de grande tension.

«Belle-fille», de Méliane Marcaggi

Louise (Alexandra Lamy) décide de s’envoler vers la Corse quand elle découvre l’infidélité de son mari. Dans ce petit coin de paradis, elle fait la fête et rencontre un bel inconnu (Thomas Dutronc) avec qui elle passe la nuit sans imaginer qu'elle vivra un véritable enfer dès le lendemain matin. En effet, cet amant d’un soir succombe à une crise cardiaque et sa mère (Miou-Miou), qui débarque sur l’île de Beauté, voit en Louise la belle-fille parfaite. Dès lors, elle ne la lâchera plus d’une semelle. «J’ai appris qu’il était très courant que des parents cherchent à créer le lien avec les dernières personnes qui ont croisé l’enfant qu’ils ont perdu, comme s’ils conservaient en eux une parcelle de sa vie ou qu'ils prolongeaient un peu sa présence. (…) Je me suis dit qu’il y avait peut-être là un début de scénario», explique la réalisatrice Méliane Marcaggi qui signe avec «Belle-fille» son premier long-métrage.

«Akira», de Katsuhiro Ôtomo

Sorti au Japon en 1988 et en France en 1991, ce film culte d’animation japonais, lui-même adapté du manga éponyme, ressort en salles dans une version restaurée en 4K. Complexe, visionnaire et aux inspirations cyberpunks, ce chef d’œuvre dépeint un Tokyo qui se relève à peine d'une catastrophe liée à la Troisième Guerre mondiale survenue trente ans plus tôt, et qui s’apprête à accueillir les JO en 2020. Il y a aussi cette bande de motards qui friment sur leurs bolides jusqu'à ce que l'un d'entre eux, Tetsuo, évite de peu de faucher un enfant. Un accident qui sera le point de départ au retour d'Akira. Un autre enfant considéré par l'armée comme étant à l'origine de l'explosion qui ruina Tokyo, et perçu comme le Messie par une secte...

