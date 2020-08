Harry Potter : 19 ans après, le premier film dépasse le milliard de dollars de recettes

Presque 20 ans plus tard, la magie opère toujours. Sorti en 2001, «Harry Potter à l'école des sorciers» vient de dépasser, en 2020, le milliard de dollars de recettes générées à l'échelle du monde entier. Une version 3D remastérisée en qualité 4K a récemment rencontré un franc succès en Chine.

Sortie le 14 août dernier, cette réédition était proposée sur 16.000 écrans à travers le pays, selon Deadline.

"Harry Potter and the Sorcerer's Stone" has reached $1 Billion at the worldwide box office! Well done, Harry! pic.twitter.com/tFF9NKpvUV

— MuggleNet: #1 Wizarding World Resource Since 1999 (@MuggleNet) August 20, 2020