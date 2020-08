L'actrice Olivia Wilde pourrait réaliser l'un des prochains films Marvel

Si le public la connaît surtout pour son rôle dans la série «Dr House», Olivia Wilde a d’autres cordes à son arc. Passée depuis quelques mois à la réalisation, l’actrice, qui cartonne à Hollywood, pourrait signer l’un des prochains films de l’univers Marvel.

Selon des informations révélées par le site Deadline, les studios Sony Pictures aimerait que l’Américaine de 36 ans dirige un long-métrage qui s’intéresserait à l’un des personnages féminins de la franchise. Il se murmure que cette héroïne pourrait être Spider-Woman apparue en 1977.

EXCLUSIVE: @oliviawilde has closed a deal to direct and develop a secret @Marvel film project revolving around a female character in the universe https://t.co/zYLLGwTN5N

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 19, 2020