Batman : Ben Affleck de retour en Chevalier noir dans «The Flash»

On pensait que l’histoire entre l’acteur et la chauve-souris était définitivement terminée. Mais Ben Affleck endossera de nouveau le costume de Batman dans le film «The Flash». Un autre acteur emblématique de la saga reviendra aussi dans ce rôle.

Alors que se tiendra samedi l’événement virtuel DC FanDome, Andy Muschietti, réalisateur de ce long-métrage attendu le 1er juin 2022, a confirmé cette participation et est revenu sur le parcours et le jeu de Ben Affleck dans une interview accordée à Vanity Fair.

«Son Batman possède une dichotomie très forte qui est une masculinité - liée à son apparence, à l'imposante figure qu'il est et à son menton -, mais il est aussi très vulnérable. (Ben Affleck) sait comment extérioriser cette vulnérabilité intérieure, il a juste besoin d'une histoire qui lui permettent d'exprimer ce contraste», explique-t-il.

Celebrate this EPIC GLOBAL EVENT for all things DC. Free for everyone for 24 hours only at https://t.co/SyKFjcIr1y on August 22! #DCFanDome pic.twitter.com/QkLj1bm4DP

— DC (@DCComics) August 19, 2020