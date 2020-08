Mika va organiser un concert live sur la toile en soutien à Beyrouth

Le 19 septembre prochain, le chanteur Mika retransmettra en direct sur Youtube un concert caritatif « I love Beirut », dont la vente des billets sera intégralement reversée aux associations qui soutiennent la population après la double explosion qui a ravagé la ville de Beyrouth le 4 août dernier.

C’est dans un lieu spécial pour l’instant gardé secret que le chanteur, né dans la capitale libanaise, se produira pour ce concert intimiste, retransmis sur quatre fuseaux horaires et ponctué d’invités et de surprises. Les billets donnant accès au live seront mis en vente le lundi 24 août, à 9 h, au tarif de 10 euros, 10 dollars ou 10 livres sterling.

MIKA presents #ILOVEBEIRUT live stream concert in aid of the people of Beirut @mikasounds



GoFundMe Link https://t.co/93xUqMkxo7 pic.twitter.com/IZUCCYVM5I — Flore (@26141229) August 20, 2020

Alors que le libano-britannique avait publié au lendemain de l’explosion une lettre d’amour à Beyrouth, il souhaite avec ce concert soutenir de quelques « petites manières » que ce soit la ville martyrisée et ses habitants.

« Après des années de guerre civile, de crise économique et de bouleversements politiques, cette explosion tragique est un choc. Bien que géographiquement loin, j'ai le cœur brisé quand je pense à toutes ces familles qui ont perdu leur toit, leurs moyens de subsistance et leurs proches dans cette catastrophe. J'ai voulu faire quelque chose pour apporter mon aide, de toutes les petites manières possibles. C'est pourquoi j'organise ce concert en direct, pour apporter un soutien du peuple libanais. Je ne doute pas que la ville se rétablira et que la vie unique de cette ville magique reprendra une fois de plus. Beyrouth est le lieu de ma naissance, fait partie de moi et sera toujours dans mon cœur. J'aime Beyrouth», a expliqué l’artiste dans un communiqué.

Parallèlement à cet événement, une campagne de collecte de dons sera également lancée sur la plate-forme GoFundMe. Les sommes récoltées seront redistribuées à l’antenne libanaise de la Croix rouge et Save the children Liban.