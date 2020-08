Le dernier clip de BTS devient la vidéo la plus vue en 24h sur YouTube

BTS a encore frappé : «Dynamite», le dernier clip du célèbre groupe de K-pop, a battu un nouveau record, devenant la vidéo la plus vue sur YouTube en 24h.

Ce jeudi, alors que le clip n'était même pas encore sorti, trois à quatre millions de fans du boys band s'étaient connectés sur la plate-forme pour le visionner. Le lendemain, la vidéo comptabilisait 98,3 millions de vues, établissant un nouveau record.

Les Blackpink détrônées

Jusqu'à présent, ce record était détenu par un autre groupe de K-pop, les Blackpink. Le clip de leur chanson «How You Like That» avait fait 86,4 millions de vues en 24h. Mais les BTS ne raflent pas ce titre pour la première fois : en avril 2019, leur single «Boy With Luv» conçu avec la chanteuse Halsey avait déjà été regardé 74,6 millions de fois en une journée.

«Dynamite» est le premier single de leur nouvel album à paraître à la fin de l'année. Les sept chanteurs du groupe chantent en anglais, sur un rythme entêtant, leur volonté d'illuminer le monde.

Cet album sera le deuxième du groupe à sortir cette année. En février dernier, ils avaient sorti «Map of The Soul : 7». Avec cinq millions d'exemplaires écoulés dans le monde, il s'agit du disque le plus vendu au monde. Un autre record pour BTS.