De nouveaux prix non genrés remis lors du festival de Berlin

Un pas vers plus de parité dans l’industrie cinématographique ? Le festival international du film de Berlin a annoncé, ce lundi 24 août, créer de nouveaux prix non genrés pour son édition 2021, qui se tiendra physiquement du 11 au 21 février prochain.

Pour la première fois dans l’histoire de la Berlinale, l’Ours d’argent de la meilleure actrice et celui du meilleur acteur disparaîtront, dès la prochaine édition, au profit d'un prix unique sans distinction de genre : l’ours d’argent de la meilleure performance dans un premier rôle.

Même son de cloche du côté de l’Ours d’argent dans un meilleur second rôle, lui aussi décerné sans distinction de genre.

Une initiative que les co-directeurs du festival, Mariette Rissenbeek and Carlo Chatrian, ont expliqué dans un communiqué : « Nous pensons que ne plus distinguer les performances de jeu selon le genre constitue un signal pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’industrie du cinéma ».

Autre changement cette année, l’Ours d’argent Alfred Bauer ne sera plus décerné. Une décision prise suite aux révélations faites sur le passé nazi d'Alfred Bauer, premier directeur du festival. A sa place, le festival inaugure cette année le prix du jury de l’Ours d’argent.

Au total, huit statuettes seront remise en février prochain, lors d’une édition qui ne sera pas digitale, mais se déroulera bien physiquement, ont précisé les organisateurs. Reste à savoir si les autres grands festivals de cinéma suivront cette évolution.