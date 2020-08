Fréquentation : trois fois moins de spectateurs en salles cet été par rapport à 2019

La sortie de «Tenet» le 26 août va-t-elle attirer davantage de spectateurs au cinéma ? Les exploitants de salles croisent les doigts, alors que la fréquentation a été trois fois moins importante en France cet été par rapport à l'an passé.

Sur la période allant de la mi-juin à la mi-août, les salles obscures ont enregistré plus de huit millions d’entrées après trois mois de fermeture en raison de l’épidémie de coronavirus. Un résultat qui reste pour le moins décevant et préoccupant quand on le compare à la même période de l’année 2019 et à ses 30 millions de spectateurs.

Si elle connaît une légère hausse au fur et à mesure des semaines, la fréquentation entre le 12 et le 18 août, soit plus d’1,2 million d’entrées, reste en retrait de près de 71,8%, par rapport aux mêmes dates l’année dernière sur l’ensemble de l’Hexagone.

Ces chiffres en berne s’expliquent en grande partie par la crise sanitaire et les nombreux gestes barrières qui réduisent la capacité de la jauge et freinent parfois l’engouement du public à venir découvrir un film en salles.

De plus, aucun des blockbusters américains annoncés en début d’année - et avant le confinement dû à la Covid-19 -, n’a été dévoilé sur grand écran cet été, à l’exception de «Tenet», qui sera visible dans quelques jours. De quoi redonner de l’espoir à tous les exploitants et aux professionnels de l’industrie du cinéma qui ne peuvent essentiellement compter jusqu'à présent que sur les comédies françaises.