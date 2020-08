«The Batman» : l’énigme visible dans la bande-annonce résolue par un fan

Dans le premier trailer de «The Batman» qui a été dévoilé lors du DC FanDome, on peut découvrir une énigme laissée par L’Homme-Mystère, alias le Sphinx, qui sera incarné par l’acteur Paul Dano. Et un internaute aurait déjà trouvé la réponse.

«What does a liar when he’s dead ?» («Que fait un menteur quand il est mort ?», en français) : voilà ce qui est inscrit sur une carte de vœux et qui a suscité l’engouement de toute la communauté.

Dès le visionnage de la bande-annonce, les fans du Chevalier noir se sont amusé à décoder le message et l’un d’entre eux a été plus rapide que les autres. En effet, Andrew Lane a réussi à déchiffrer la phrase avant tout le monde, en trouvant les corrélations entre les symboles et les lettres. La réponse obtenue est : «He lies still» («Il ment encore»). Cette réponse joue en effet sur la prononciation, identique en anglais, entre « il ment encore » et « il ne bouge plus ».

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv — Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020

Autant d’énigmes et d’indices qui promettent un long-métrage aussi mystérieux que ses protagonistes. «The Batman» de Matt Reeves qui sera totalement indépendant des autres films de la franchise, à l’instar du «Joker» de Todd Phillips, sortira le 29 septembre en France.

Aux côtés de Robert Pattinson et Paul Dano, on retrouvera Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Le Pingouin) et Jeffrey Wright (Commissaire Gordon).