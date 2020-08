«Mulan» sur Disney+ : la date de sortie du film en France est repoussée

C’est encore une déception pour les fans français de la guerrière chinoise. Prévue le 4 septembre sur la plate-forme Disney+ dans le monde, la sortie du film «Mulan» a été repoussée dans l’Hexagone à une date non encore fixée.

«Mulan ne sera pas disponible en France sur Disney+ le 4 septembre, mais le sera à une date ultérieure», a indiqué une porte-parole, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

Cette adaptation en live-action du dessin animé culte sorti en 1998, aurait dû débarquer au cinéma en avril 2020. Mais à cause de la crise de la Covid-19, la diffusion de la nouvelle version réalisée par Niki Caro, qui s'annonçait comme l'une des plus grosses sorties en salle de l'année, a viré à la saga, tenant en haleine pendant des mois les fans de Disney.

"I will bring honor to us all." Start streaming Disney's #Mulan September 4 exclusively on Disney+ with Premier Access. For more info: https://t.co/do5AhgRefg pic.twitter.com/D5Fo48Dk0w

— Mulan (@DisneysMulan) August 24, 2020