Vidéo : la bande annonce de «Enola Holmes» avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill

Netflix vient de dévoiler la bande annonce du film «Enola Holmes» dans lequel Millie Bobby Brown (Stranger Things) incarnera la plus jeune sœur de Sherlock Holmes.

Celle qui interprète le rôle d’Eleven dans la série à succès Stranger Things partage l’affiche avec des grands noms du grand et petit écran, notamment Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher), Helena Bonham Carter (Harry Potter, The Crown) ou encore Sam Claflin (Hunger Games, Peaky Blinders).

Enola Holmes devait sortir sur grand écran, mais cette sortie a été contrariée – comme beaucoup d’autres avant elle – par l’épidémie de coronavirus. C’est donc sur Netflix, le 23 septembre prochain, que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les aventures de la jeune sœur du clan Holmes dans l’Angleterre Victorienne de 1884.

Quand sa mère vient à disparaître mystérieusement, ses deux frères – Sherlock et Mycroft – décident de l’envoyer dans un pensionnat pour jeunes filles. Mais c’est mal connaître la benjamine de la famille qui parvient à fuguer. Et se retrouve à Londres pour enquêter sur la disparition de sa mère. C’est alors qu’Enola découvre l’existence d’une terrible machination.