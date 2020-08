Coronavirus : le cinéma du Grand Rex rouvre à partir d'aujourd'hui

Le Grand Rex retrouve ses spectateurs à partir de ce mercredi 26 août. Faute de fréquentation suffisante en raison du coronavirus, le cinéma parisien mythique avait fermé ses portes début août.

La direction du Grand Rex mise donc sur le très attendu Tenet de Christopher Nolan, qui sort ce mercredi, pour attirer de nouveaux dans ses salles de ce cinéma ouvertes depuis 1932 et dont la façade est classée aux monuments historiques. Un marathon Harry Potter est également programmé samedi 29 et dimanche 30 août.

Nouveautés: Tenet, Les Nouveaux Mutants, Enragé, Spycies .





Film en Grand Large: Tenet





Événement:



- Marathon Harry Potter [les 29 et 30/08]



- Montagnes en Scène [02/08]





À très vite au Grand Rex





«Je peux ouvrir mes sept salles, avec 70 % de capacité de fauteuils. Et seulement 800 places sur les 1 200 de la grande salle», indique le patron du lieu, Alexandre Hellmann, ce mercredi 26 août dans Le Parisien. Pour autant, il «ne s'interdit pas de fermer à nouveau s'il n'y a rien à mettre à l'affiche».

absence de blockbusters et congés

Depuis sa réouverture le 22 juin dernier, le lieu avait bien affiché complet à plusieurs reprises. Mais l'absence de blockbusters hollywoodiens, véritables locomotives pour un tel lieu, et le report de nombreux films, n'avaient pas permis de maintenir l'activité du site.

«Sur une semaine ordinaire on a 14-15 films qui sortent, là il n'y a presque rien», avait rapporté fin juillet Erwan Escoubet, directeur des relations institutionnelles et réglementaires de la Fédération nationale du cinéma français, sur Franceinfo. Une fréquentation également en baisse à cause des nombreux départs en vacances des Parisiens pendant le mois d'août.