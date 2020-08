Festival du film francophone d'Angoulême 2020 : voici les 5 rendez-vous à ne pas manquer

C’est le premier grand rendez-vous du 7e art qui résiste à la crise sanitaire, alors que de nombreux événements comme Cannes ont été contraints d’annuler. La 13e édition du Festival du film francophone d’Angoulême (FFA), qui se tiendra du 28 août au 2 septembre, promet de belles surprises et une riche programmation malgré les masques et les réservations rendus obligatoires.

Dix longs-métrages en compétition

Ils concourent tous pour décrocher un «Valois» et espère connaître la même destinée qu’un film comme «Intouchables» d’Olivier Nakache et Eric Toledano, présenté en ouverture du FFA en 2011. Parmi les dix longs-métrages francophones en lice (France, Belgique, Maroc), les spectateurs pourront découvrir entre autres l’adaptation sur grand écran du roman de Gaël Faye, «Petit Pays», avec Jean-Paul Rouve, «Garçon chiffon», le premier film de Nicolas Maury («Dix pour cent») ou encore «Un triomphe» d’Emmanuel Courcol, dans lequel Kad Merad anime en prison un atelier dédié au théâtre.

Une vingtaine d’avant-premières

Les réalisateurs et présidents de cette treizième édition du Festival du film francophone d’Angoulême, Gustave Kervern et Benoît Delépine, présenteront leur nouveau film «Effacer l’historique», qui met en scène trois gilets jaunes confrontés aux dérives des réseaux sociaux. D’autres avant-premières seront organisées pendant toute la durée de l’événement, avec notamment la projection de «Poly» de Nicolas Vanier, des «Deux Alfred» de Bruno Podalydès, qui figure par ailleurs dans la sélection officielle du 73e Festival de Cannes, et «Adieu les cons» d’Albert Dupontel.

Un hommage au Liban

Pour soutenir la ville de Beyrouth qui a été lourdement touchée le 5 août par l'explosion de son port, le film «Capharnaüm» de la réalisatrice Nadine Labaki et sorti en 2018, sera projeté le 31 août. Les bénéfices de cette séance (5 euros la place) seront reversés en intégralité à une association internationale venant en aide aux victimes.

Une exposition dédiée à Isabelle Huppert

Alors que la comédie policière «La Daronne» de Jean-Paul Salomé dans lequel elle tient le rôle principal sortira le 9 septembre au cinéma et sera présenté en avant-première au festival, Isabelle Huppert fera l’objet d’une exposition à l’espace Franquin intitulée «Isabelle Huppert, sans visa». Les visiteurs pourront admirer une sélection de clichés de l’actrice, captés par Sébastien Cauchon à Paris, Los Angeles, Toronto et Tokyo entre 2016 et 2019.

© Sébastien Cauchon

La saison 4 de «Dix pour cent» en partie dévoilée

Les deux premiers épisodes de la quatrième et nouvelle saison de la série «Dix pour cent», créé par Dominique Besnehard, également délégué général du FFA, seront dévoilés au grand public à Angoulême.

Une occasion de se replonger dans le quotidien de l’agence ASK et de suivre les aventures de ses protagonistes - tous plus attachants les uns que les autres - et de ses «invités».