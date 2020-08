Jean Castex incite les Français à aller au cinéma et au théâtre

Invité ce mercredi 26 août sur la matinale de France Inter, le premier ministre a incité les Français à reprendre leurs activités culturelles et annonce consacrer 2 milliards à la culture dans le cadre du plan de relance.

« Oui je dis aux Françaises et aux Français allez au cinéma, allez au théâtre. Vous ne risquez rien », a déclaré le premier ministre au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand. Alors que le monde de la culture a durement été frappé par l’épidémie de Coronavirus, le premier ministre incite le public à reprendre une vie culturelle, précisant notamment que le port du masque sera systématiquement obligatoire dans les cinémas et les théâtres. Une décision demandée et attendue par la profession. La distanciation sociale pourrait y être levée à l’exception des zones où il y a une forte circulation du virus. Dans ces zones, la distanciation sociale et le port du masque y seront alors imposées.

Allez au cinéma, allez au théâtre !



Dans le #PlanDeRelance, 2 milliards d'euros seront consacrés à la culture : c'est un choix politique.



Je rencontrerai demain les professionnels du secteur avec @R_Bachelot.#le79inter pic.twitter.com/DyUt2JccUr — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 26, 2020

Une annonce reprise sur son compte twitter par la ministre de la culture Roselyne Bachelot.

Salles de spectacle et cinémas : suppression de la distanciation et port du masque en continu. Mais dans les zones rouges oú le virus circule de façon active : maintien de la distanciation physique entre les groupes de spectateurs et port du masque. @MinistereCC — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) August 26, 2020

Deux milliards pour la culture

Pour soutenir la culture, Jean Castex a par ailleurs annoncé que le secteur bénéficiera d’une dotation de 2 milliards d’euros dans le cadre du plan de relance. « C’est un choix politique. C’est inédit », a souligné le premier ministre avant d’ajouter « vivre avec le virus, c’est aussi se cultiver avec le virus ».

Il rencontrera par ailleurs les professionnels du spectacle vivant jeudi, en présence de la ministre de la culture Roselyne Bachelot.