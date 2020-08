« Les dix petits nègres » : le chef-d'oeuvre d’Agatha Christie change de titre

Paru en 1939, le roman de la célèbre auteure britannique « Les dix petits nègres » va être rebaptisé. Il s’intitulera désormais « Ils étaient dix » sur le marché français.

Un choix fait par son arrière petit-fils James Prichard : « Mon avis c'est qu'Agatha Christie était avant tout là pour divertir. Elle n'aurait pas aimé l'idée que quelqu'un soit blessé par l'une de ses tournures de phrases », a expliqué ce dernier sur les ondes d’RTL.

Il explique ainsi qu’« aujourd'hui, nous pouvons y remédier sans trahir l'œuvre tout en étant acceptable pour chacun. Ça a du sens pour moi. Je ne voudrais pas d'un titre qui détourne l'attention de son travail. Si une seule personne ressentait cela, ce serait déjà trop. Nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser. Voilà le comportement à adopter en 2020 ».

Un titre déjà modifié en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

Ecoulé à plus de 100 millions d’exemplaires et maintes fois adapté à l'écran, le roman policier a déjà changé de nom dans d’autres pays il y a plusieurs années, notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne où il s’appelle « Et là, il n’y en a plus eu aucun ».

Le terme « nègre » a également été retiré des pages où il était mentionné 74 fois et remplacé par le mot « soldat ». Ainsi l’Ile du nègre où se déroule l’intrigue est rebaptisée l’île du soldat.

