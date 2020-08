«Tenet», «Effacer l’historique», «Les nouveaux mutants» : voici les 3 films à voir ce mercredi 26 août

Le blockbuster très attendu de Christopher Nolan, «Tenet», la comédie dramatique «Effacer l'historique», et le thriller fantastique «Les nouveaux mutants»... Voici les trois longs-métrages à découvrir au cinéma à partir de ce mercredi 26 août.

«Tenet», de Christopher Nolan

Si une sortie aux Etats-Unis n’est pas encore prévue, ce thriller d’espionnage maintes fois repoussé en raison de l’épidémie de coronavirus, devrait ravir les fans français grâce à sa mise en scène époustouflante et ses jeux autour du temps que le réalisateur aime tant évoquer dans sa filmographie.

Le blockbuster «Tenet» s’intéresse au Protagoniste (John David Washington), un agent de la CIA qui doit sauver le monde d’une Troisième Guerre mondiale. Aidé de Neil (Robert Pattinson), un homme mystérieux mi-ami, mi-ennemi, cet agent secret va devoir traquer le machiavélique Andrei Sator (Kenneth Branagh) et libérer sa femme Kat, incarnée par Elizabeth Debicki.

Une enquête qui prend la forme d’un James Bond, et plonge le spectateur dans un univers où les personnages peuvent avancer ou remonter le temps en ouvrant ou en refermant des portes. Christopher Nolan prouve avec ce nouveau long-métrage d’une grande complexité qu’il reste un cinéaste hors pair.

«Effacer l’historique», de Gustave Kervern et de Benoît Delépine

Présidents de la 13e édition du Festival du film francophone d’Angoulême qui se tiendra du 28 août au 2 septembre, les deux réalisateurs s’intéressent aux dérives des réseaux sociaux et à notre rapport au monde numérique dans leur 10e long-métrage mettant en scène Blanche Gardin, Corinne Masiero et Denis Podalydès.

Ces derniers campent respectivement une mère de famille victime d’un chantage à la sextape, une femme chauffeur de VTC qui peine à obtenir de bonnes notes de la part de ses clients, et un veuf surendetté dont la fille est harcelée au lycée. Ces trois voisins et gilets jaunes qui se sont rencontrés sur le rond-point d’un Leader Price, vont être rejoints par une galerie de personnages incarnés par Vincent Dedienne, Vincent Lacoste, Bouli Lanners ou encore Benoît Poelvoorde.

Cette comédie dramatique part en guerre contre les Gafa, «ces immenses sociétés qui contrôlent le monde et ne paient pas d’impôts», a expliqué Gustave Kervern à l’AFP.

«Les nouveaux mutants», de Josh Boone

Les fans ne l’espéraient plus. Et pourtant ce thriller fantastique qui flirte avec l’horreur débarque sur les écrans plus de deux ans après sa date de sortie initiale.

Dans ce spin-off de la saga «X-Men», Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre adolescents mutants suivis par le docteur Cecilia Reyes dans un hôpital psychiatrique. Des phénomènes étranges ont lieu quand une nouvelle venue, du nom de Danielle Moonstar, fait son entrée dans l’établissement.

Les spectateurs retrouvent des visages connus comme Maisie Williams, la célèbre Arya Stark de la série phénomène «Game of Thrones», et Charlie Heaton, qui tient le rôle de Jonathan Byers dans «Stranger Things».

A voir également en salles, le film d'animation «Spycies» de Guillaume Ivernel avec les voix de Davy Mourier et Monsieur Poulpe, et le drame japonais de Tatsushi Ōmori, «Dans un jardin qu'on dirait éternel», qui brosse le portrait de deux cousines qui découvrent les rituels de la cérémonie du thé, et dont l'une tombe sous le charme de leur professeure, Madame Takeda. Une rencontre pleine de poésie qui va changer sa vie.