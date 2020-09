Ces sorties DVD et VOD de septembre à ne pas manquer

Les salles de cinéma ont certes rouvertes depuis des semaines, mais il est aussi possible de (re)découvrir à la maison comédies et thrillers en DVD, ou sur les plates-formes de téléchargement. Voici une sélection de films à voir au mois de septembre.

«I see you», d’Adam Randall

Le jeune Justin Witther, tout juste âgé de 10 ans, disparaît mystérieusement. Seul son vélo est retrouvé par la police. L’inspecteur Greg Harper, qui est chargé de l’affaire, fait rapidement le lien entre ce fait divers et d’autres histoires d’enlèvements qui ont eu lieu par le passé dans la région. Ce flic doit aussi gérer des problèmes personnels : sa femme Jackie au comportement indéchiffrable l’a trompé, et son fils Connor ne se montre pas très coopératif. Et cette même famille est confrontée à des événements surnaturels avec l’apparition du hamster dans le placard, une télé qui s’allume toute seule et des couverts qui se volatilisent sans explication. Jouant sur la temporalité et les points de vue des protagonistes, «I see you» est un thriller aux multiples rebondissements qui tend vers le fantastique, voire l’horreur. Avec Helen Hunt («Pour le pire et pour le meilleur», «Twister»), Jon Tenney («True Detective», «Green Lantern»), Judah Lewis («Summer of 84»), Owen Teague, Libe Barer et Sam Trammell.

«Waiting for the Barbarians», de Ciro Guerra



En compétition en 2019 à la Mostra de Venise et présenté au Festival du cinéma américain de Deauville, ce long-métrage, le premier en langue anglaise pour le réalisateur colombien qui avait signé «Les oiseaux de passage», met en scène un Johnny Depp glaçant et sadique. L’acteur incarne le colonel Joll, considéré comme «un tortionnaire de la pire espèce», qui débarque pour remettre un peu d’ordre dans une ville frontalière d'un Empire indéfini, gérée par un magistrat honnête et juste. Ce dernier va décider de prendre sous son aile une jeune fille blessée et s’opposer aux autorités. Un drame historique sur fond de dictature et adapté du roman «En attendant les barbares» de John Maxwell Coetzee, prix Nobel de littérature en 2003, porté également par Mark Rylance et Robert Pattinson.

«Le jour viendra où…», de Chris Morris

Sa mission : changer la vie des pauvres gens sans aucune arme à feu et en demandant, si besoin, l'aide des dinosaures grâce à des trompettes. Moses Al Shabaz, alias «Le Sultan», a monté une petite communauté pacifiste de quatre personnes pour renverser le gouvernement. Et ce projet de révolution en intrigue plus d’un, à commencer par un mystérieux inconnu qui lui propose de l’argent pour sauver sa famille. Moses Al Shabaz ne se doute pas que derrière cet homme se cache un agent du FBI qui, avec son équipe, souhaite transformer ce doux rêveur en un redoutable criminel. Une comédie avec Marchant Davis, Danielle Brooks et Anna Kendrick.

«Bad education», de Cory Finley

Les apparences sont souvent trompeuses. Frank Tassone, remarquablement interprété par Hugh Jackman, est un homme respectable et respecté. Il dirige l’une des écoles les plus prisées de Long Island et s’investit totalement dans son travail. Mais cette image d’Epinal se fissure quand une élève enquête sur le projet de rénovation de l’établissement. Frank Tassone n’est pas celui qu’il semble être. Il mène une double vie et a détourné, tout comme son assistante, des millions de dollars d’argent public. Retraits d’espèces, vacances de luxe, voitures haut de gamme, achats d’appartement dans un quartier huppé de New York, bijoux, œuvres d’art… ils ont mené une vie fastueuse au frais du contribuable pendant des années. Ce film aux allures de thriller qui sortira en DVD le 16 septembre, est inspiré de l’histoire vraie d’un éducateur condamné en 2004 pour détournement de fonds. A noter que le scénario a été écrit par Mike Makowsky, un ancien du collège de Roslyn, présent dans l’établissement au moment de l’arrestation de Frank Tassone.