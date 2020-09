«Mulan» sur Disney+ : le film sortira le 4 décembre en France sans frais supplémentaires

Les fans français de la guerrière chinoise devront encore patienter. Alors qu'il devait être dévoilé au cinéma en avril, le film «Mulan» de Niki Caro sortira finalement sur Disney+ le 4 décembre dans l'Hexagone, sans surcoût pour les abonnés.

A cause de la crise sanitaire, la diffusion de l'adaptation en live-action du dessin animé culte sorti en 1998, qui s'annonçait comme l'une des plus grosses sorties en salles de l'année, a viré à la saga, tenant en haleine pendant des mois les fans de Disney.

Après avoir repoussé la sortie à trois reprises, Disney avait finalement décidé début août de diffuser directement le film en streaming, à partir du 4 septembre, sur sa propre plate-forme Disney+. Hors de France, les utilisateurs devront s'acquitter d'une somme non négligeable pour le visionner. Aux Etats-Unis, il faudra débourser 29,90 dollars, en plus de l'abonnement.

In 3 days, the legend arrives. Start streaming Disney's #Mulan this Friday exclusively on #DisneyPlus with Premier Access. For more info: https://t.co/do5Ahh8PDQ pic.twitter.com/Gso4tnJoxa

— Mulan (@DisneysMulan) September 1, 2020