Kaamelott, le film : Alexandre Astier annonce l'arrivée prochaine de la bande originale chez Deutsche Grammophon

Chaque nouvelle avancée du projet est scrutée avec attention par les millions de fans de Kaamelott. En postant sur les réseaux sociaux l'annonce du bouclage de l'enregistrement de la bande originale du film prévu pour le 25 novembre prochain sur les écrans, son créateur Alexandre Astier les rassure quant à la tenue de son agenda, forcément perturbé par la situation sanitaire.

Et les deux photos de Fred Mortagne qui viennent illustrer le message sont là pour le prouver. Tel Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, c'est le visage masqué que l'artiste a pris la pause, assis devant le clavier d'un piano à queue, en pleine concentration. «On a bouclé la musique de #KV1, avec le magnifique Orchestre National de Lyon, dirigé par F.Strobel, composée et orchestrée par votre serviteur», explique ainsi Alexandre Astier.

Une évidence pour celui qui, dès l'âge de 6 ans, suivait une formation au conservatoire, dont il ressortira peu avant la vingtaine avec le Prix de Paris en solfège et diplômé de contrebasse classique. Contrebasse, mais aussi basse rock ou encore piano pour les besoins de son métier... Ce touche-à-tout l'est aussi dans ses compétences musicales, tout autant que dans ses goûts, en témoigne son spectacle original sur J.S.Bach, «Que ma joie demeure», donné dès 2012. C'est aussi en musique, version heavy metal, qu'il concluait son spectacle sur la vie extraterrestre L'Exoconférence, avec son fameux morceau The Eternal Silence.

Et pour coller à son étiquette de perfectionniste, c'est sur le prestigieux label Deutsche Grammophon que la bande originale sortira, prévue fin novembre, comme le film, selon ce label qui promeut les plus grands artistes, principalement classiques, depuis 1898.

Une musique qui promet d'envoyer du lourd, comme l'indique Astier - qui a toujours composé lui-même les musiques de ses créations - en conclusion de son message : «Hâte d'être au 25 nov. pour vous balancer ça potentiomètres à bloc».