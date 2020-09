Star Wars : John Boyega dénonce le traitement des minorités dans la saga

John Boyega, alias Finn dans la saga Star Wars, n'a pas caché sa colère contre les studios Disney qui ne réserveraient pas le même traitement aux acteurs et aux personnages selon leur couleur de peau.

Dans une interview au site du magazine GQ, le comédien accuse Disney d'avoir «mis en avant un personnage noir, de le marketter comme s'il allait être plus important dans la franchise qu'il ne l'est, et ensuite de le laisser de côté». John Boyega fait ainsi référence à son personnage de stormtrooper rebelle dans l'épisode 9 de la saga, mais aussi à ceux tenus par d'autres acteurs non-blancs comme Naomi Ackie (Jannah), Oscar Isaac (Poe Dameron) et Kelly Marie Tran (Rose Tico).

Selon l'interprète de Finn, les personnages blancs jouiraient d'un meilleur traitement scénaristique : «ils ont donné plein de nuances à Adam Driver (alias Kylo Ren, ndlr), ils ont donné plein de nuances à Daisy Ridley (Rey), soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde le sait», explique l'acteur «mais quand on en vient à Kelly Marie Tran ou à John Boyega, on fout tout en l'air».

Un malaise général

Pour John Boyega, sur le tournage, rien n'était vraiment adapté pour les acteurs non-blancs. Le coiffeur n'avait aucune expérience avec les cheveux crépus mais «faisait au moins comme si» et le styliste prenait un air «grimaçant devant certains vêtements» qu'il souhaitait porter. De manière plus générale, les Noirs seraient victimes également de stéréotypes dans les intrigues des blockbusters. «Ils ont toujours peur», «ils sont toujours trempés d'une foutue transpiration!», déplore l'acteur.

Victime également de racisme de la part du public au moment de la sortie de l'épisode, la star rappelle ainsi que «personne d'autre n'a reçu un tollé et des menaces de mort dans ses messages privés sur Instagram et les réseaux sociaux en se faisant taxer de "Noir ceci, noir cela, tu ne devrais pas être un Stormtrooper"». Le comédien se souvient qu'il a souhaité, par respect, soutenir le film jusqu'au bout : «pendant la promotion, j'ai suivi le mouvement. Et évidemment, à l'époque, j'étais vraiment très heureux d'en faire partie».

«cela vous rend beaucoup plus militant»

Loin de rester sur cette mauvaise expérience, John Boyega est plutôt du genre à agir. «Cela vous met en colère. Cela vous rend beaucoup plus militant, cela vous change» explique celui qui avait délivré un message de soutien vibrant lors du premier rassemblement Black Lives Matter organisé à Londres en juin. La star préfère désormais se concentrer sur des projets plus indépendants comme la future série «Small Axe», réalisée par Steve McQueen pour la BBC.