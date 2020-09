Trente-neuf fauteuils d’académiciens mis en vente aux enchères

C’est un événement inédit. L’institut de France, qui abrite les cinq académies dont l’Académie française, mais également celle des Sciences et des Beaux-arts, va mettre en vente trente-neuf fauteuils d’académiciens.

C’est à la faveur d’une rénovation historique de la Coupole du quai de Conti, lieu qui accueille chaque année, toutes académies confondues, le discours solennel de rentrée en habit ainsi que les installations des nouveaux académiciens, que des particuliers pourront acquérir l’un des fauteuils verts qui occupent la Coupole et font face aux fauteuils gris, destinés eux au public.

Trente-neuf des 200 sièges réservés aux académiciens seront ainsi mis en vente le 8 octobre prochain à 18 h, sous la coupole elle-même.

Des fauteuils baptisés aux nom d’un académicien

Si ces fauteuils verts ne sont ni numérotés ni nominatifs, contrairement au fauteuil rouge de l’Académie française, ils porteront toutefois le nom d’un académicien ayant pu s’y asseoir depuis les années 1980. Le nom de ce dernier sera tiré au sort par le commissaire-priseur lors de la vente aux enchères orchestrée par la maison AuctionnArt Rémy Le fur. Pour l'heure, la mise à prix n’est pas encore connue.

Les bénéfices récoltés seront reversés à la Fondation Minerve qui contribue aux missions de l’Institut de France, créé 1795, et des académies qu’elle abrite : l’Académie française, l’Académie des Beaux-arts, l’Académie des Inscriptions et belles-lettres, l'Académie des Sciences et l'Académie des Sciences morales et politiques.