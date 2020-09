Grégory Lemarchal : un best-of sort ce vendredi avec trois inédits

Alors que le biopic «Pourquoi je vis» sera diffusé lundi 7 septembre sur TF1, un album éponyme regroupant les plus belles chansons de Grégory Lemarchal vient de paraître ce vendredi. Ce best-of comprend aussi trois morceaux inédits.

«Ecris l’histoire», «De temps en temps», «A corps perdu» ou encore «SOS d’un terrien en détresse» que le jeune homme disparu à l’âge de 23 ans en 2007 avait interprété sur le plateau de la Star Academy… tous ces titres figurent parmi les seize compositions de la playlist.

Trois inédits ont aussi été ajoutés : «Zora sourit», «Le chanteur», «Si tu veux m’essayer». Ces chansons sont des reprises de tubes de Céline Dion, Daniel Balavoine et Florent Pagny. Des artistes que Grégory Lemarchal affectionnait particulièrement. Les morceaux ont été enregistrés dans un petit studio en province alors que l’artiste, atteint de mucoviscidose, n’avait que 15 ans.

Ce best-of dévoilé par Universal - avec l’accord des parents et des proches de Grégory Lemarchal - s’accompagne d’un DVD de son concert à l’Olympia en 2006. Une partie des droits et des bénéfices des ventes de ce disque sera reversée à l’association Grégory Lemarchal pour soutenir la recherche et lutter contre cette maladie pulmonaire mortelle.