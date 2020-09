Le groupe coréen BTS obtient un nouveau record mondial avec son tube «Dynamite»

Un record de plus pour le groupe de K-Pop. Après avoir obtenu le record de la vidéo la plus vue sur Youtube en 24h, BTS vient de battre celui de la vidéo la plus commentée de l’histoire de la plateforme, avec ce même clip.

Plus de 6,5 millions de commentaires ont été rédigés sous la vidéo depuis sa publication, le 21 août dernier, selon les informations du magazine Billboard. Ils viennent par ailleurs de battre leur propre record, puisque la précédente vidéo qui détenait ce record n’était autre que le clip de «DNA», autre tube phare du groupe coréen, commenté 6,2 millions de fois.

Sorti depuis quelques semaines, le clip de «Dynamite» a obtenu le record de la vidéo la plus vue en seulement 24h, et avait comptabilisé plus de 98 millions de vues le lendemain de sa sortie. C'est le premier tube du groupe chanté uniquement en anglais. Grâce à ce single, qui fait partie du prochain album du groupe, BTS a réussi à atteindre la tête du classement Billboard Hot 100 des chansons les plus écoutées aux États-Unis. BTS est le premier groupe coréen à obtenir cette première place.

Formé en 2013, le boysband composé de sept jeunes chanteurs et rappeurs, a d’abord rencontré un succès fulgurant en Corée, et est désormais reconnu à travers le monde.