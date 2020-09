Ridley Scott annonce un 7e volet pour la saga Alien

Ridley Scott ne veut pas rester sur une déception. Alors que le dernier volet de sa saga mythique, «Alien : Covenant», n'a pas séduit les fans en 2017, le réalisateur vient d'annoncer un nouvel et septième opus, quarante ans après le premier.

Le cinéaste a expliqué à Forbes que le film était déjà en cours de développement. Il indique également que ce nouveau volet ne sera pas forcément une suite directe des intrigues racontées dans «Prometheus» et «Covenant».

Ridley Scott estime que «Prometheus a parfaitement réveillé la franchise», aussi le temps est venu selon lui de se «réinventer». «L'alien, le facehugger et le chestburster (les différentes formes que peut prendre la créature, ndlr) sont-ils à bout de souffle ? Doit-on repenser toute cette foutue affaire et simplement utiliser le titre de la franchise ? C'est toujours la question fondamentale», développe-t-il.

En attendant de trouver toutes les réponses, Ridley Scott se consacre également à d'autres projets. Il est actuellement en train de tourner un autre film, «Dernier duel», avec Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck au casting. Infatigable, le cinéaste de 82 ans produit également une série : «Raised by wolves» est diffusée sur HBO Max depuis le 3 septembre et met en scène des androïds.