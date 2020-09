BD : une nouvelle étude tord le cou aux préjugés

En cette année de la BD, une étude conduite par l'institut de sondage IPSOS et le CNL vient donner un coup d'arrêt aux préjugés tenaces sur la lecture de bande dessinées.

Laisser les enfants lire de la BD les empêche de lire des romans, la lecture est en passe de disparaître, la BD numérique n'a pas d'avenir... Nombre de clichés ont encore la vie dure en France. Si cette étude confirme quelques tendances, elle vient néanmoins tordre le cou à certaines idées reçues concernant le neuvième art.

Bon à savoir : dans cette étude basée sur un échantillon de 1000 enfants et autant d'adultes, est considérée comme lecteur de bd toute personne ayant lu soit au moins un album de BD, un manga, un comics, un roman graphique ou un magazine spécialisé BD au cours de l'année écoulée. D'autre part, des enfants âgés de 7 à 15 ans forment la catégorie appelée «enfants». La catégorie adulte est constituée, elle, de personnes âgées de 16 à 75 ans.

Des chiffres étonnants

Le secteur du livre en crise, les français aiment-ils vraiment la BD ?

Plutôt oui. Les enfants lecteurs de BD ont lu en moyenne 12 BDs au cours des douze derniers mois, contre trois pour les adultes. En revanche, enfants et adultes y ont passé autant de temps, une pratique régulière chez les enfants puisque 61 % en lisent au moins une fois par semaine, contre 37 % pour les adultes.

Lire des bd empêcherait-il d'apprécier les romans ?

Que les parents se rassurent, lire de la BD encore enfant n'est pas un frein à la lecture de romans ou de livres en général, bien au contraire même. L'étude montre ainsi que les lecteurs de BD, qu'ils soient enfants ou adultes, sont majoritairement des lecteurs de livres, et plus particulièrement de romans. Seuls 2 % des enfants interrogés ne lisent ainsi que de la BD, contre 4% (un chiffre très bas également) chez les adultes. D'ailleurs, les parents l'ont désormais bien intégré puisque le veto des parents reste une attitude marginale : seulement 10 % des enfants et 11 % des adultes ont expliqué que leurs parents leur demandaient de ne pas lire de BD.

La lecture de BD est-elle en voie de disparition chez les plus jeunes ?

Oui et non. Comme on a pu voir plus haut, entre 7 et 15 ans, 77% des enfants (84 % des garçons et 70 % des filles) sont lecteurs de BD. Le décrochage se fait plutôt à la préadolescence pour atteindre ensuite 43 % de lecteurs de BD chez les 16-75 ans (53 % de lecteurs et 33 % de lectrices).

La BD est-elle délaissée au profit des mangas et des comics ?

Là encore, il ne faut pas se fier à certaines modes de cour d'école : si l'on entend beaucoup parler des mangas et des comics, les enfants âgés de 9 à 13 ans sont plutôt tournés vers les albums de BD de «tradition» européenne. Près de deux tiers des lecteurs de BD de cette tranche d'âge ont déclaré lire des albums, privilégiant les albums humoristiques (à 72 %), tout comme chez les adultes. Viennent ensuite les albums d'aventures quelle que soit la tranche d'âge.

Le deuxième genre plebiscité est, cette fois sans surprise, le manga. 77 % des enfants interrogés lisent du manga et 43% côté adultes. On note un pic à l'adolescence : près de la moitié des lecteurs de BD de treize ans sont amateurs de mangas.

la chambre est-il le lieu idéal pour lire de la BD ?

On va faire semblant d'être étonné : si la grande majorité des personnes interrogées disent préférer lire de la BD dans leur chambre et que les enfants se plongent aussi beaucoup dans des BD à la bibliothèque et à l'école, côté adulte, la troisième place du podium est occupé par... les toilettes. Pour les plus curieux de ce mode de lecture, Henry Miller avait déjà écrit en son temps un essai intitulé «Lire au cabinet» (Gallimard).

Les lecteurs de BD sont-ils des ayatollahs du papier ?

Si l'on a vu une explosion de la lecture numérique pendant le confinement dû aux fermetures des librairies, il semblerait ne pas être qu'un effet de l'actualité récente, puisque si plus de neuf personnes sur dix disent préférer lire de la BD en format papier, un quart des enfants et un tiers des adultes en lisent également sur tablette et ordinateur. Reste à savoir ce qu'on appelle BD numérique : planches destinées au papier qui ont été numérisées ou formats créés spécifiquement pour les écrans ?

Des chiffres attendus

Les enfants plus gros lecteurs de BD que les adultes

C'est entre 9 et 13 ans que l'on observe le taux de lecteurs le plus élevé puisqu'à 9 ans, ils sont 87 % à déclarer lire de la bande dessinée, avant d'être encore 83 % à 13 ans. Puis les taux de lecteurs de BD «s'érodent très progressivement pour n'atteindre plus que 28 % sur la tranche d'âge des 66 à 75 ans», explique Armelle Vincent. D'ailleurs, près de 40 % des enfants déclarent lire plus de BD qu'avant quand six adultes sur dix disent en lire moins qu'avant.

L'âge de décrochage de lecture de BD de plus en plus bas

Aujourd'hui, les enfants arrêtent ou diminuent leur consommation de BD vers dix ans alors que les adultes se souviennent en moyenne avoir lâché partiellement ou totalement cette habitude autour de 21 ans. En cause chez les adultes : le manque de temps et une préférence pour d'autres genres littréaires quand les enfants invoquent «la pratique d'autres loisirs» surtout chez les garçons, alors que les filles disent s'intéresser à d'autres «genres littéraires».

Astérix, la star incontestée des français

Pas de surprise : Astérix reste la star incontestée des amateurs de neuvième art et s'installe loin devant les autres sur la première place du podium, tant chez les adultes que chez les enfants. «Les sisters» puis «Tintin» complètent le top 3 des enfants alors que les adultes placent «Tintin» avant le manga «One Piece». Pas si étonnant puisque l'on sait que le manga «One Piece» se rapproche peu à peu des cent volumes, beaucoup d'adultes ayant donc commencé à lire ce titre encore enfant.

Les hommes plus gros consommateurs de BD que les femmes

Lire de la BD reste une pratique majoritairement masculine puisque 56 % des lecteurs enfants de BD sont des garçons (11 ans en moyenne) puis 60 % d'hommes chez les adultes avec un profil plutôt jeune (41 ans en moyenne) et de catégorie socio-professionnelle plutôt élevée. Seul le roman graphique intéresse plus les femmes que les hommes (60% chez les enfants et 54 % chez les adultes).

La BD, une affaire de transmission familiale

La lecture de BD n'échappe pas aux inégalités sociales. 54 % de jeunes amateurs de BD sont issus de foyers de type «CSP +». Côté adultes, même constat excepté pour le manga et les magazines spécialisés BD lus par des catégories socio-professionnelles plus basses.

Si un tiers des enfants choisissent seuls leurs lectures de BD, 43 % d'entre eux déclarent être influencés par les choix de leurs parents et grands-parents, alors que les adultes sont plus autonomes dans leurs choix, même s'ils avouent être attentifs aux goûts de leur cercle familial et amical, avant ceux de leur libraire.

Enfin, «la famille est la première source d'approvisionnement en BD» explique Armelle Vincent, puisque 69 % des enfants interrogés indiquent que ce sont leurs parents qui achètent de la BD au sein du foyer. L'emprunt en bibliothèque arrive en deuxième position chez les enfants comme chez les adultes.