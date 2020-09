«La Haine» : on connaît la date de sortie de la comédie musicale

Vingt-cinq ans après la sortie de «La Haine», dont une version remasterisée est proposée depuis le mois d’août au cinéma, le réalisateur Mathieu Kassovitz travaille sur l’adaptation de ce film culte en comédie musicale. Le DJ Cut Killer qui s’occupera de la musique, s’est laissé aller à quelques confidences sur ce projet d’envergure pour CNEWS.

Interrogé par Olivier Benkemoun sur le tapis rouge du Festival du cinéma américain de Deauville, le producteur qui jouait à l’époque son propre rôle dans le long-métrage, a révélé en exclusivité que cette comédie musicale serait présentée à partir de septembre 2022 à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. «Ce sera «rapé», chanté, et accompagné… mais ce sera très vrai», a ajouté Cut Killer.

En juin dernier, Mathieu Kassovitz, qui s’apprête donc à retourner quelques scènes, avait confirmé son intention de plancher sur cette comédie musicale. «J'ai été contacté par une équipe qui a fait des grosses comédies musicales à Paris. Ils m'ont dit qu'ils avaient envie de faire des choses un peu différentes que les "Roméo et Juliette" qui sortent tous les ans», avait expliqué l'acteur et réalisateur à RMC. «lls ont dit que "La Haine" est devenu un élément de la pop culture française et que ce serait intéressant de le faire évoluer».

Reste à savoir si les fans seront convaincus par cette adaptation et le nouveau casting qui reprendra les rôles de Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé, révélés grâce à cette œuvre choc en noir et blanc qui avait remporté le César du meilleur film en 1996.