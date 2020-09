Art Paris 2020 : le premier grand rendez-vous de l'art contemporain inauguré ce jeudi malgré la pandémie

Art Paris 2020 va pouvoir enfin ouvrir ses portes, du 10 au 13 septembre, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Traditionnellement organisée au printemps, la foire d'art contemporain Art Paris a été annulée en raison du confinement. Au mois de juin, les organisateurs ont finalement décidé, en concertation avec de nombreux galeristes et collectionneurs, de maintenir l'édition 2020 et de la repousser au mois de septembre. C'est chose faite et dès ce jeudi 10 septembre, les visiteurs vont pouvoir déambuler sous la nef du Grand Palais.

Une jauge limitée et une circulation fluidifiée

Au lieu des 5000 visiteurs généralement attendus, les organisateurs de la foire ont limité la jauge à 3000 personnes au même moment, afin d'éviter tout risque d'encombrements des allées. D'autre part, une seule entrée est prévue, et, tout comme l'allée centrale, elle sera élargie. Enfin, deux passages situés contre des stands le long des balcons sont supprimés afin d'éviter de se trouver dans des espaces étroits et confinés.

112 galeries venues d'une quinzaine de pays ont répondu à l'invitation des organisateurs de la foire, au lieu des 147 initialement programmées au printemps. Un tiers des galeristes viennent pour la première fois, offrant ainsi une nouvelle dynamique à l'évènement. D'autre part, les fermetures de nombreuses frontières pourraient permettre à une majorité de visiteurs français de se rendre au Grand Palais et d'acheter des oeuvres.

Pour cette 22e édition, plusieurs thèmes ont été retenus, notamment «Histoires communes et peu communes», réunissant 18 artistes français nés dans les années 1980 autour de la notion de récit.

Alors qu'Art Paris 2021 a déjà été annoncé pour avril prochain dans le futur Grand Palais éphémère, rien n'a encore été décidé quant au maintien de la FIAC (Foire Internationale d'Art Contemporain) prévue fin octobre dans ce même lieu.